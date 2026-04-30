Grande-Marlaska firma un tratado bilateral con la República Dominicana sobre cooperación en seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha suscrito este miércoles un convenio bilateral sobre cooperación en seguridad y contra la delincuencia transnacional con su homóloga de la República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, una muestra del “excelente” estado de las relaciones entre los dos países, según ha manifestado Grande-Marlaska tras la firma, en Santo Domingo.



“Hoy damos un paso más en el fortalecimiento de nuestra alianza en materia de seguridad, incorporando un nuevo marco jurídico que refuerza los mecanismos de colaboración y promueve el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación”, ha señalado el ministro del Interior durante su intervención en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores dominicano.

El convenio prevé la colaboración frente al terrorismo y su financiación, el narcotráfico, el tráfico de personas, los delitos económicos y el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia, la violencia de género, los delitos contra menores, así como los delitos medioambientales y contra el patrimonio cultural.

Todos estos fenómenos delictivos “no reconocen fronteras”, ha constatado el ministro, que ha puesto este tratado como ejemplo de las respuestas “coordinadas, sólidas y basadas en la cooperación internacional” que requiere la lucha contra la criminalidad organizada. “La seguridad compartida es la base del bienestar de nuestras sociedades”, ha subrayado.

El encuentro mantenido en la capital dominicana es el cuarto entre los dos ministros desde mayo de 2025, cuando ambos se entrevistaron en Madrid. Posteriormente, coincidieron en el Evento Anual del proyecto EL PACCTO 2.0, que tuvo lugar el 17 de junio del mismo año en Lima. La última reunión bilateral se celebró en Madrid el pasado 5 de febrero e incluyó una presentación sobre el sistema VioGén.

Encuentro con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas

Con anterioridad a la firma del convenio, el ministro se ha reunido también con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de la República Dominicana, el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, a quien ha agradecido la permanente colaboración en la lucha contra el narcotráfico.

“La DNCD es un socio prioritario en el Caribe para hacer frente a una amenaza común, transnacional y cambiante”, ha señalado, recordando su cooperación directa con la Guardia Civil, que cuenta con un representante del organismo dominicano integrado en su Unidad Técnica de Policía Judicial.

Grande-Marlaska continúa mañana su visita a la República Dominicana, donde asistirá a la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo UE-CELAC en materia de drogas, el principal foro de diálogo político en este ámbito entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se celebrará en la localidad dominicana de Punta Cana.