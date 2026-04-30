Alejandra y Richard Gere se unen al grupo de ópticas, OpticaPRO, en una campaña para prevenir y erradicar el sinhogarismo en España
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OpticaPRO, en colaboración con HOGAR SÍ y The Gere Foundation, lanza #NoMiresAOtroLado, una campaña nacional que comenzará a emitirse en los principales canales de televisión a partir de principios de mayo. La iniciativa tiene como objetivo visibilizar el sinhogarismo en España, situarlo en el centro de la conversación pública y promover una respuesta activa ante esta problemática que tiene solución
Alejandra y Richard Gere participan en esta campaña de manera totalmente altruista, en línea con el compromiso que mantienen con esta causa desde hace más de una década y con su papel como miembros del patronato de HOGAR SÍ desde 2024.
En un mensaje en vídeo en apoyo a la campaña, Richard Gere comparte una experiencia personal que le cambió profundamente: "Hace algunos años, mientras rodaba mi película Time Out of Mind, pasé días caminando por las calles de Nueva York en el papel de un hombre que vivía en la calle. Me movía por la ciudad sin ser reconocido. Sin ser visto. En ese silencio, entendí algo importante, algo profundo: lo que se siente al volverse invisible. Cuando la gente elige no verte. Esa experiencia me cambió para siempre".
El actor añadió, además: "Desde hace más de diez años, mi mujer, Alejandra, y yo trabajamos junto a HOGAR SÍ impulsados por un objetivo común: que nadie viva en la calle en España en 2030".
OpticaPRO, un grupo de ópticas independientes con más de 120 establecimientos y más de 600 profesionales en el sector óptico, refuerza su compromiso social a través de esta campaña, una iniciativa que combina concienciación, inversión y acción directa, al tiempo que involucra a la sociedad. A través de esta campaña, la compañía busca poner en valor el lado más humano de la óptica.
"El sinhogarismo tiene solución. Las personas pueden reconstruir sus vidas. Lo hemos visto una y otra vez. Un hogar y el apoyo adecuado pueden devolver la estabilidad, la dignidad y un sentido de futuro. Si realmente nos comprometemos, podemos acabar con el sinhogarismo en España en 2030. Está ahí, está a nuestro alcance y depende de todos nosotros", concluyó Gere.
Con #NoMiresAOtroLado, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa lanzan un mensaje claro: visibilizar el sinhogarismo es el primer paso para acabar con él. Las personas sin hogar forman parte de nuestra sociedad y, para abordar esta realidad, se debe afrontar sin mirar hacia otro lado.
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