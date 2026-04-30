El Grupo de Investigación en Cáncer de Mama en España incorpora siete nuevos centros en Europa y Latinoamérica
|Con estas nuevas incorporaciones, GEICAM alcanza un total de 283 entidades asociadas
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El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama impulsa su proyección internacional con la incorporación de siete nuevos centros asociados en Portugal, Italia y Colombia. Esta amplificación fortalece su red de colaboración y refuerza su posición como uno de los grupos de referencia en investigación en cáncer de mama a nivel internacional.
En Portugal, GEICAM suma cuatro nuevos centros de referencia en Lisboa: el Hospital da Luz, el Hospital de Santa María, el Instituto Portugués de Oncología Francisco Gentil EPE (IPO Lisboa) y el Hospital Beatriz Ângelo. En Italia, se incorpora el IRCCS Humanitas Research Hospital Milán, uno de los centros hospitalarios y de investigación más destacados del país.
Esta actividad permite la participación en estudios multicéntricos y contribuye al avance del conocimiento en cáncer de mama, con impacto en la investigación clínica, epidemiológica y traslacional.
El Grupo GEICAM de Investigación en Cáncer de Mama impulsa su proyección internacional con la incorporación de siete nuevos centros asociados en Portugal, Italia y Colombia. Esta amplificación fortalece su red de colaboración y refuerza su posición como uno de los grupos de referencia en investigación en cáncer de mama a nivel internacional.
La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha puesto en marcha Alergológica 2025, el estudio epidemiológico de referencia que renovará el conocimiento sobre las patologías alérgicas en nuestro país. Esta nueva edición recoge el testigo de los cortes realizados en 1992, 2005 y 2015, consolidando una serie histórica de tres décadas que resulta clave para entender cómo han evolucionado las alergias en la población española.
Con la llegada de la primavera, aumentan los casos de alergias en la población, y entre ellas, las relacionadas con animales de compañía. Esta época puede intensificar los síntomas en personas alérgicas que conviven con perros o gatos, debido a la combinación de alérgenos propios del animal con factores ambientales como el polen. Es importante recordar algunas recomendaciones para minimizar los síntomas sin renunciar a la convivencia con nuestros “peludos”.