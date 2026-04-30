Las formas y su ausencia

Hubo un tiempo en que las buenas formas no eran una skill de LinkedIn ni un barniz de ocasión. Era la señal exterior de algo que se llevaba dentro. Las maneras no se ponían como quien se pone un traje, sino que brotaban como brota el carácter: despacio, por dentro, desde la raíz.

Ese vínculo se ha roto. Las buenas formas han pasado al cuarto de los trastos, reservadas para bodas y entierros.

Lo más llamativo no es el abandono de las formas. Es que ese abandono se ha convertido en aspiración. Jóvenes que adoptan los códigos del arrabal como quien adopta una divisa nobiliaria. Figuras públicas que exhiben como mérito lo que sus abuelos habrían ocultado como vergüenza.

Aún recuerdo un abuelo que esperaba en la parada escolar la llegada de su nieto y conversando sobre estas inquietudes lo resumió con la claridad que solo dan los años: "Trabajé para que mis hijos estudiaran y no hablaran como yo. Ahora mi nieto habla peor que yo." No había amargura en sus palabras, solo se atisbaba perplejidad.

Se decía que la educación viene de cuna. Y esa expresión, no hablaba de clase social ni de dinero. Hablaba de transmisión. De lo que se aprende sin que nadie lo enseñe, por el solo hecho de estar cerca de alguien que ya lo sabe. El gesto repetido, la voz medida, el trato considerado: todo eso se pasaba de generación en generación, silenciosamente, como se pasan las tradiciones verdaderas.

La cuna no garantizaba perfección. Pero garantizaba continuidad. Y esa continuidad, con todas sus quiebras y sus fallos, era el hilo que cosía una generación con la siguiente. No se heredaban solo apellidos y bienes se heredaba una forma de estar en el mundo con los demás.

En algún momento de este siglo acelerado, ese hilo se cortó. La familia ha perdido las ganas de transmitir conductas. La escuela renunció a formar. Y la pantalla ha ocupado el lugar que dejaron ambas, enseñando no gestos de cortesía sino poses.