​Ignacio Suárez Menéndez: «No importa la forma que le des a tus primeros intentos, lo primordial es empezar, para mejorar tenemos toda la vida»

Ignacio Suárez Menéndez (Argentina) es un escritor y novelista de ficción, autor de libros como: “La leyenda de la nuez” (Tahiel Ediciones 2020), “Hasta el próximo invierno" (Tahiel Ediciones, 2021), “Una historia sin NIE” (Tahiel Ediciones, 2022) y “El heredero” (Tahiel Ediciones, 2024).



1. ¿Cuándo y cómo comenzó tu interés por la narrativa de no ficción? Desde siempre, como lector me interesó la literatura en general, pero no fue hasta el año 2006 cuando comencé a plasmar en papel, vivencias e ideas concretas.

2. ¿Qué consejos darías a alguien que desee aventurarse en su primera novela? Muy simple, que comience. Desordenado, desprolijo, ideas sueltas, no importa la forma en crudo que le des a tus primeros intentos, lo primordial es empezar, para mejorar tenemos toda la vida.

3. ¿Qué rasgos consideras que se deben tener como autor para escribir una buena trama? En lo personal pienso que el abanico es inmenso, ya que cada autor le pone su cuota personal por más pequeña que sea, pero creo que un punto fuerte podría ser sentarse en lo que deseamos transmitir y de ahí crear un personaje, una trama o una historia en particular.

4. En tu novela “Una historia sin NIE”, aludes al guión del destino, a seguir el sendero sin salirse de la ruta, ¿crees que todo ser tiene un destino escrito e inmutable? Creo que tenemos un destino de origen preordenado, depende de nosotros como lo desarrollemos sin olvidarse de las circunstancias que nos rodean.

5. En tu último libro “El heredero”, una historia cuyo objetivo es homenajear a la literatura bonaerense, ¿qué has querido transmitir a tus lectores? Valores. El libro es un homenaje a la literatura bonaerense pero primordialmente a un escritor en concreto, Don Pancho Aquino, un grande que tuve la dicha de conocer en el 2018.

6. ¿A qué se debe su título? El título es una declaración de intenciones, de deseos, de continuar con un legado fascinante que es el de ir por la vida dejando huellas hermosas.

7. ¿Cuál consideras tu mayor virtud literaria? Es una pregunta que me gustaría que contesten los lectores, pero una virtud podría ser la de transmitir sentimientos. Me esfuerzo por hacer sentir al lector (lo siento yo al escribir) lo que mi personaje siente, si mi personaje llora, el lector también, si ríe lo mismo, ponerse en la piel “de” es lo que más me gusta e intento que así sea percibido por el lector.

8. ¿Tienes pensado publicar otro libro próximamente? Sí. Constantemente estoy trabajando en cosas nuevas. Tengo tres libros terminados para salir a la luz, la inspiración será quien decida el orden.