PACMA también reclama al futuro alcalde de Moncada suprimir los actos con animales

Desde el Partido Animalista PACMA han instado públicamente al futuro equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moncada, encabezado por Compromís, a no autorizar ningún tipo de acto taurino durante la próxima etapa de legislatura.



La formación política recuerda que Compromís ha mantenido durante años una postura crítica hacia este tipo de celebraciones cuando se encontraba en la vicealcaldía, posicionándose contra el uso de animales en festejos populares. “El acceso a la alcaldía representa una oportunidad para trasladar ese compromiso a la acción institucional”, explican.

En 2020 la entidad se infiltró en Moncada para mostrar la brutalidad de estos actos que consisten en emplear la violencia hacia los animales y no traen más que problemáticas de todo tipo.

Ya desde la Plataforma Defensa Animal enviamos un comunicado a los medios en el mismo sentido, pero todos esos medios que dicen ser locales y del pueblo han censurado la gran mayoría, tanto una como otra.

También para hablar en un pleno hay que localizar a la secretaria de alcaldía y telefónicamente no hay manera; presencialmente tampoco porque algunos trabajamos desde primera hora de la mañana y los correos electrónicos enviados los han ignorado.

La alcaldesa Amparo Orts del PSPV deberá cumplir el pacto de gobierno y ceder en junio la vara de mando a Álvaro Gonzalvo de Compromís, siendo una verdadera oportunidad para que los animales dejen de ser torturados en festejos o caballos explotados con la excusa de la bendición de los animales.

SE REUNIRÁN CON LOS TAURINOS

Pese a que desde Defensa Animal llevamos tiempo solicitando una reunión con el consistorio, nada más hacer público que los taurinos se querían reunir, se les contestó afirmativamente.

Orts ha pertenecido a peñas taurinas e incluso ha embolado toros con los reproches en redes sociales de Compromís cuando estaba en la oposición.

Es lamentable ver personas que dicen ser progresistas y siguen dando vía libre a unos festejos retrógrados y anticuados, que ponen en peligro a todo el pueblo, vulneran los derechos de la infancia, despilfarran dinero y generan un montón de problemáticas en el municipio.

Desde el PSPV han sustituido, tras nuestra petición, las constantes botellas de plástico en el pleno municipal, pero sin darnos respuesta ni a nuestra plataforma ni al Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano).

Para PACMA, la petición para suprimir los actos con animales se produce en un contexto político especialmente delicado en el consistorio de Moncada, donde la coalición entre PSOE y Compromís atraviesa un momento de desgaste y tensiones internas en el tramo final de la legislatura acordada. Según PACMA, las discrepancias entre ambos socios de gobierno han marcado la agenda municipal en los últimos meses, generando incertidumbre sobre el relevo en la alcaldía y la orientación de futuras decisiones políticas.

Desde la formación consideran que este escenario refuerza la necesidad de que Compromís “defina con claridad sus prioridades” al asumir mayores responsabilidades de gobierno. “No es momento de ambigüedades: la ciudadanía espera coherencia".

Desde el Partido Animalista insisten en que los ayuntamientos tienen la capacidad legal de no autorizar este tipo de actos y apuestan por modelos festivos “éticos y libres de maltrato animal”. Por ello, hacen un llamamiento directo a Compromís para que marque un precedente en Moncada y se sitúe “del lado de la mayoría social que rechaza la violencia hacia los animales”.

Gonzalvo digo yo que coincidirá en muchas cosas conmigo cuando somos amigos en la red social Facebook por voluntad suya, al igual que lo soy de muchos compañeros de partido que hacen política local progresista.

Os dejo el vídeo grabado en Moncada por PACMA tras una infiltración en 2020: https://www.facebook.com/share/v/1Gv87C11FH/

Por lo tanto, espero que Álvaro Gonzalvo, como futuro alcalde, y Juan Balaguer, en calidad de concejal de bienestar animal del mismo partido, den a los animales el respeto que no encontraron en su predecesora, siendo además coherentes con lo que reclamaban cuando estaban en la oposición y demostrando que se puede hacer política local con valentía y respeto por los demás.