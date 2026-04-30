La cifra de negocios del Grupo FCC se incrementa un 10 % en el primer trimestre del año
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El Ebitda avanza hasta los 345,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 6,5 %. El resultado neto se sitúa en 65,8 millones de euros, un 11,9 % más que el mismo periodo del año anterior
En el primer trimestre de 2026, los ingresos del Grupo FCC alcanzaron los 2.398,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento se explica por el buen desempeño de las áreas de negocio, especialmente en el Área de Construcción, reforzado por la contribución de las adquisiciones realizadas en 2025 en el área de Medio Ambiente, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) ha alcanzado, en los tres primeros meses del año, un crecimiento del 6,5 % hasta alcanzar los 345,5 millones de euros. El margen operativo bruto del Grupo ha sido de 14,4 %, con una moderación respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la mayor contribución del Área de Construcción, la división con márgenes de actividad más bajos que las de las áreas utilities del Grupo.
FCC obtuvo un resultado neto atribuido del 11,9 % hasta 65,8 millones de euros, explicado por la buena contribución de todas las áreas de negocio. La evolución del tipo de cambio del euro frente a diversas monedas contribuyó positivamente a este resultado generando un impacto favorable en el epígrafe de Otros resultados financieros de 28,2 millones de euros.
El patrimonio neto experimentó crecimiento del 2,7 %, hasta 4.871,5 millones de euros, crecimiento motivado por el aumento del resultado del Grupo en este trimestre.
La cartera de ingresos del Grupo FCC se ubicó en el primer trimestre en 54.176,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 5 % respecto al cierre del mismo periodo del año anterior. Este crecimiento estuvo liderado por el Área de negocio del ciclo integral del Agua.
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Concesiones
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