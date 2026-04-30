Ante un futuro incierto

Las derechas vasca y catalana, que hasta la fecha han venido dando cuartelillo al gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, ahora parecen decididas a tumbarlo sobre la lona y abrir la puerta del Gobierno de España a la extrema derecha, a un VOX orgulloso de su franquismo irredento. Porqué la realidad es que el PP, sea Feijóo o, tal vez, Ayuso quien encabece la lista electoral de la derecha extrema disfrazada de liberal, sin los votos de VOX no puede llegar a los cómodos sillones de Moncloa. Tal vez las derechas de Euzkadi y Catalunya piensan que Sánchez y sus izquierdosos socios han ido demasiado lejos, o quizás esperan que si el PP vence en las futuras elecciones les busque como pareja de baile dejando a Abascal en la cuneta de la desafección. Ilusiones vanas. El Partido Popular en estos momentos, y a las pruebas de lo que está sucediendo en el País Valencià, Extremadura y Aragón me remito, sólo puede bailar con la extrema derecha. En estos tres territorios son las escuadras de VOX las que marcan el paso al PP. Y desde la calle Génova los dirigentes “populares” firman todo lo que el fascismo les pone delante con tal de sentar el culo en el sillón de Presidente de la CC.AA. Y, como dice el refrán, “que Dios nos coja confesados”, también a los agnósticos izquierdosos porque serán los primeros que padecerán las ansias de venganza de los neofascistas de VOX.

La aparición de VOX en la política española no ha sido un fenómeno que ha llegado de manera repentina. Las ideas de extrema derecha iban incubando, en muchos casos dentro del mismo Partido Popular, hasta que llega un día en que a finales del 2013 deciden dar la cara, y se convierten en un partido político. VOX es una escisión del PP, no olvidemos que Abascal lleva toda su vida laboral viviendo a la sombra, en forma de chiringuitos diversos, del partido de la gaviota carroñera. Durante sus cuatro primeros años la presencia del partido neofascista es marginal en la vida política española, es a partir de la celebración del referéndum del 1-O en Catalunya cuando gana visibilidad gracias a que los jueces del Supremo con Marchena al frente les permiten presentarse como acusación particular en el juicio contra los políticos independentistas catalanes. Allí las intervenciones de García Smith, ahora expulsado del partido por enfrentarse a Abascal, les permiten capitalizar el sentimiento del nacionalismo español, el de aquellos que gritaban “a por ellos” en los cuarteles de la policía nacional o la Guardia Civil. Porque, no lo olvidemos, igual que existe un espectro de franquismo sociológico hay que añadirle un sentimiento anticatalán en España, muchas veces azuzado de manera interesada por la derecha, como ocurre desde hace años en el País Valencià.

En las elecciones andaluzas de 2018 sus votos sirvieron para echar al PSOE de la Presidencia de la Junta de Andalucía, era la primera vez que, desde la Transición, un partido de extrema derecha entraba con fuerza en una cámara legislativa. Al año siguiente se produciría la eclosión de VOX a nivel estatal, consiguiendo sentar 54 diputados en los escaños de la Carrera de San Jerónimo. Su acogida entre los votantes se basa en un discurso fácil y populachero en defensa de la unidad de España, quieren recentralizar el Estado haciendo desaparecer las autonomías, aunque de momento están aprovechando muy bien su presencia en ellas. Critican el feminismo, las leyes de memoria histórica y las disposiciones en defensa del colectivo LGTBI+1, y, especialmente y con saña, están en contra del idioma catalán, como han demostrado en el País Valencià, les Illes y Aragón donde han impuesto al PP que legisle contra el catalán en estas tres CCAA como condición para llevarles a presidir la Comunidad.

Pero donde más peligro tienen estos antidemócratas que se sirven de la democracia para llevar adelante políticas homófobas, anticulturales y xenófobas es en lo que han hecho su banderín de enganche y que defienden con la frase “Prioridad nacional”, igualpodrían decir “España para los españoles”. Esta prioridad nazi(onal) supone excluir a los no nacidos en España del acceso a ayudas y servicios públicos. Supone propiciar, en beneficio propio, el enfrentamiento entre las capas de la sociedad más deprimidas económicamente, y, especialmente, supone sembrar odio entre iguales, entre los más pobres. Abascal y los suyos los domingos en misa de doce se dan fariseos golpes de pecho ante un trozo de madera disfrazado de santa o santo, pero al llegar el lunes al despacho se quitan la careta y estudian la mejor manera de continuar llenando sus arcas con dinero público.

Mientras, los dirigentes del PP les miran agradecidos porque gracias a ellos, a estos neofranquistas, pueden seguir repartiendo entre sus “amigos” subvenciones y suculentos contratos, e incluso pisos de protección oficial, eso sí, con piscina, como recientemente hizo Barcala, el alcalde de Alicante. Al fin y al cabo unos, PP, y otros, VOX, son lo mismo y buscan lo mismo. Son los genes, no pueden evitarlo. Nos espera un futuro incierto, y no me vale lo de “contra peor mejor”, la derecha extrema y la extrema derecha, bajo la misma bandera, cuando cogen el poder tardan años en soltarlo.