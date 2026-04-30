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​Diez poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Viene junto con’

Poesía
Rolando Revagliatti
jueves, 30 de abril de 2026, 10:46 h (CET)

22 Rolando Revagliatti en marzo 2026 Foto Mirta Dans

Rolando Revagliatti

Recreado en otros


Yo también -aunque no rabioso como mi papá-

fui antiperonista


En esa condición

lo vi sufrir


Lo veo todavía, recreado en otros

rabiar y sufrir


“El populismo es un lenguaje”


No hay piedad para mi papá.


“No puedo sacarme al idiota de la cabeza”


No puedo sacarme al idiota de hoy de la cabeza


como no pude en el día de ayer

sacarme al idiota de ayer

de la cabeza


No pude sacarme ni ayer ni hoy

la cabeza del idiota.


Cada uno, en su día


¿La nieve es un embole?

me pregunto todavía a salvo


¿Cada uno, en su día, partirá

hacia donde la nieve se derrite?


La espontaneidad tiene sus consecuencias

y yo soy una consecuencia de la espontaneidad


Matar al mensajero es un tremendo embole para el mensajero:

un garrón.


Es lo que ahora


Lo que no es mi cabeza

lo que no es mi cabeza ni mi cuello

lo que no consta en mi rostro


es lo que ahora

les provoca a los aprendices

la avidez

inicua


de la carnicería.


Centro


Grogui

en el centro del ring

cuatro años

o más


Y por amor

al público.


De cómo contar es poder contar


Quedé vivo por la única razón

de poder contar el cuento


y lo cuento al modo de los vivos

que por esa única razón

es que lo cuentan:


porque pueden.


Lugar, lugares


La furia y el pesar

se me incrustan

donde


a cualquier humanoide

la furia y el pesar

se le incrustan.


Pedir un deseo


Deseo

que un deseo me pida.


Darse la cabeza contra la pared


¿Son ladrillos?: en absoluto:

son cabezas:

una pared de cabezas

(humanas, la mitad).


Siento lo que ignoro


No es verdad que no recuerdo nada


y es verdad


que dudo

y creo recordar


y es verdad

que no invento.





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