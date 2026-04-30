​Diez poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Viene junto con’

jueves, 30 de abril de 2026, 10:46 h (CET)

Rolando Revagliatti

Recreado en otros

Yo también -aunque no rabioso como mi papá- fui antiperonista

En esa condición lo vi sufrir

Lo veo todavía, recreado en otros rabiar y sufrir

“El populismo es un lenguaje”

No hay piedad para mi papá.

“No puedo sacarme al idiota de la cabeza”

No puedo sacarme al idiota de hoy de la cabeza

como no pude en el día de ayer sacarme al idiota de ayer de la cabeza

No pude sacarme ni ayer ni hoy la cabeza del idiota.



Cada uno, en su día

¿La nieve es un embole? me pregunto todavía a salvo

¿Cada uno, en su día, partirá hacia donde la nieve se derrite?

La espontaneidad tiene sus consecuencias y yo soy una consecuencia de la espontaneidad

Matar al mensajero es un tremendo embole para el mensajero: un garrón.

Es lo que ahora

Lo que no es mi cabeza lo que no es mi cabeza ni mi cuello lo que no consta en mi rostro

es lo que ahora les provoca a los aprendices la avidez inicua

de la carnicería.

Centro

Grogui en el centro del ring cuatro años o más

Y por amor al público.



De cómo contar es poder contar

Quedé vivo por la única razón de poder contar el cuento

y lo cuento al modo de los vivos que por esa única razón es que lo cuentan:

porque pueden.

Lugar, lugares

La furia y el pesar se me incrustan donde

a cualquier humanoide la furia y el pesar se le incrustan.

Pedir un deseo

Deseo que un deseo me pida.

Darse la cabeza contra la pared

¿Son ladrillos?: en absoluto: son cabezas: una pared de cabezas (humanas, la mitad).

Siento lo que ignoro

No es verdad que no recuerdo nada

y es verdad

que dudo y creo recordar

y es verdad que no invento.







