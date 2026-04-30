Diez poemas de Rolando Revagliatti de su libro ‘Viene junto con’
|Poesía
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Rolando Revagliatti
Recreado en otros
Yo también -aunque no rabioso como mi papá-
fui antiperonista
En esa condición
lo vi sufrir
Lo veo todavía, recreado en otros
rabiar y sufrir
“El populismo es un lenguaje”
No hay piedad para mi papá.
“No puedo sacarme al idiota de la cabeza”
No puedo sacarme al idiota de hoy de la cabeza
como no pude en el día de ayer
sacarme al idiota de ayer
de la cabeza
No pude sacarme ni ayer ni hoy
la cabeza del idiota.
Cada uno, en su día
¿La nieve es un embole?
me pregunto todavía a salvo
¿Cada uno, en su día, partirá
hacia donde la nieve se derrite?
La espontaneidad tiene sus consecuencias
y yo soy una consecuencia de la espontaneidad
Matar al mensajero es un tremendo embole para el mensajero:
un garrón.
Es lo que ahora
Lo que no es mi cabeza
lo que no es mi cabeza ni mi cuello
lo que no consta en mi rostro
es lo que ahora
les provoca a los aprendices
la avidez
inicua
de la carnicería.
Centro
Grogui
en el centro del ring
cuatro años
o más
Y por amor
al público.
De cómo contar es poder contar
Quedé vivo por la única razón
de poder contar el cuento
y lo cuento al modo de los vivos
que por esa única razón
es que lo cuentan:
porque pueden.
Lugar, lugares
La furia y el pesar
se me incrustan
donde
a cualquier humanoide
la furia y el pesar
se le incrustan.
Pedir un deseo
Deseo
que un deseo me pida.
Darse la cabeza contra la pared
¿Son ladrillos?: en absoluto:
son cabezas:
una pared de cabezas
(humanas, la mitad).
Siento lo que ignoro
No es verdad que no recuerdo nada
y es verdad
que dudo
y creo recordar
y es verdad
que no invento.
Ignacio Suárez Menéndez (Argentina) es un escritor y novelista de ficción, autor de libros como: “La leyenda de la nuez” (Tahiel Ediciones 2020), “Hasta el próximo invierno" (Tahiel Ediciones, 2021), “Una historia sin NIE” (Tahiel Ediciones, 2022) y “El heredero” (Tahiel Ediciones, 2024).
Yo también -aunque no rabioso como mi papá- fui antiperonista. En esa condición lo vi sufrir. Lo veo todavía, recreado en otros rabiar y sufrir...
Hoy tengo el privilegio de presentarles a un poeta que ha recorrido el mundo gracias a su arte poético: hablo del poeta chileno Luis Arias Manzo, Secretario General y Fundador del Movimiento Poetas del Mundo. En esta charla, Luis comparte el origen de su proyecto, nacido en octubre de 2005, y qué lo motivó a emprender este viaje literario tan ambicioso.