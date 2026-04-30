El Museo del Prado celebra el “2 de mayo” con la visita nocturna de “El Prado de noche”

En esta ocasión, y por primera vez en horario nocturno, los visitantes podrán acceder a las segundas plantas norte y sur del museo. En la zona norte se podrá recorrer el Tesoro del Delfín junto a las colecciones de pintura flamenca y holandesa del siglo XVII, mientras que la segunda planta sur presenta su recientemente actualizado planteamiento museográfico, que reúne los cartones para tapices de Francisco de Goya en las salas 85 y 90–94.

Vista de las salas de cartones para tapices de Goya

Además, también se podrá visitar la planta principal del edificio Villanueva que acoge una nueva instalación expositiva que conmemora un hito en la historia de la institución: la recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz, de Francisco de Goya. Esta obra se exhibe por primera vez junto a una de las copias recientemente localizada en el comercio de arte, ofreciendo al público una oportunidad excepcional para contemplarlas y compararlas.

Aforo limitado y entrada gratuita

El Museo Nacional del Prado propone, el sábado 2 de mayo, una nueva edición de “El Prado de noche”, de 20.00 a 23.30h con aforo limitado y entrada gratuita. En esta ocasión, se podrá visitar la primera planta del edificio de Villanueva que incluye la instalación expositiva de La marquesa de Santa Cruz de Goya, la segunda planta sur con la renovación museográfica de las salas de los cartones del Goya y segunda planta norte en la que se encuentra el Tesoro del Delfín y colecciones de pintura flamenca y holandesa del siglo XVII.

Sala del Tesoro del Delfín



En la sala 37-38 el Museo del Prado conmemora el hito histórico que supuso la recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz de Francisco de Goya.

Por primera vez se expone la obra de Goya junto a una de las copias recientemente localizada en el comercio de arte, encargada por Franco en 1941 para compensar a los legítimos propietarios la adquisición forzosa del original con la intención de regalársela a Hitler. Una instalación temporal que convive en la primera planta con las grandes obras de maestros como Velázquez, Murillo, Tiziano, el Greco o Rubens.

En la segunda planta sur, la actualización del planteamiento museográfico permite ver de forma casi completa las siete series pintadas de los cartones para tapices de Goya entre 1775 y 1794/95, destinadas a la decoración de distintos aposentos de los príncipes de Asturias —los futuros Carlos IV y María Luisa de Parma— y su familia en los Reales Sitios de El Escorial y El Pardo.

Además, el nuevo itinerario expositivo ofrece un amplio recorrido por el arte del siglo XVIII a través de pinturas, esculturas y artes decorativas que evocan los interiores palaciegos para los que muchas de estas obras fueron creadas, con presencia de los principales artistas que trabajaron en España al servicio de la monarquía y de destacadas figuras del panorama internacional, reflejando una centuria marcada por el refinamiento cortesano, la influencia de Roma y la recuperación de los modelos clásicos.

Siete salas de pintura flamenca del siglo XVII

En la segunda planta norte, las siete salas de pintura flamenca del siglo XVII completan la instalación en el Museo de una de las mejores colecciones de pintura flamenca de los siglos XV al XVII que existen, formada en su mayor parte por el mecenazgo real. En estas salas se incluyen obras fundamentales de Rubens, Jan Brueghel, Clara Peeters y David Teniers, entre otros artistas. En la 76, que se dedica a la pintura holandesa, se exhiben Judit en el banquete de Holofernes de Rembrandt, e importantes obras de pintores representativos de esta escuela como Salomon de Bray y Gabriël Metsu.

Vista de las salas de pintura flamenca

Además, en esta zona del Museo se exhibe, en una una vitrina curva continua de 40 metros de longitud, el Tesoro del Delfín formado por un conjunto de los tradicionalmente llamados "vasos ricos" que perteneció al Gran Delfín Luis de Francia (1661-1711) y que, tras su fallecimiento, heredó su hijo Felipe V (1683-1746), primer Borbón español. Se trata de una colección única en España, equiparable a otros grandes tesoros dinásticos europeos, tanto por su calidad como por su valor intrínseco y su belleza, además de ser un importante ejemplo del coleccionismo europeo de artes suntuarias en los siglos XVI y XVII, imagen también del poder y prestigio regios.

La visita nocturna ofrece, también, la posibilidad de descubrir algunas de las experiencias interactivas que Samsung ha desarrollado en colaboración con la institución, posar en el photocall diseñado para la ocasión y acceder al contenido premium de La Guía del Prado de manera gratuita durante la visita a “El Prado de noche”. Así como la oportunidad de conocer el Café Prado y la tienda del Museo (hasta las 22:30h), donde se pueden adquirir las colecciones exclusivas de producto del Museo del Prado y todas sus publicaciones.

Datos prácticos “El Prado de noche” Horario: 20 – 23:30h. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo Último acceso 23:00 horas Puerta de entrada: Jerónimos

Samsung y el Museo del Prado Samsung colabora con el Museo desde 2013 con diferentes proyectos e iniciativas dentro de su estrategia Tecnología con Propósito, donde se han puesto en marcha numerosos proyectos para impulsar la educación y la cultura, buscando formas diferentes de disfrutar del Museo.