​El punto ciego: lo que no quieres ver

Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando habla de sus heridas. No “¿qué me hicieron?” Esa ya la tienes respondida, probablemente con mucho detalle. No “¿tengo razón?” Esa también. No “¿fue injusto?” Sin duda.
La pregunta que falta es otra: ¿qué estoy haciendo yo ahora con todo eso? No es una pregunta sobre el pasado. Es una pregunta sobre el presente. Y es precisamente por eso por lo que resulta tan difícil de sostener.
Hay una asimetría curiosa en la manera en que las personas procesan el daño recibido. Se analiza con gran detalle lo que el otro hizo: sus intenciones, sus palabras, sus silencios, sus fallos. Se reconstruye la secuencia de los hechos una y otra vez. Se buscan nuevos ángulos desde los que confirmar que sí, que fue injusto, que el otro falló.
Pero hay algo que rara vez se examina con la misma intensidad: lo que uno hace ahora con eso que ocurrió. Cómo se mantiene vivo el resentimiento. Qué función cumple en la vida presente. Por qué sigue pesando tanto años después del hecho original.
Eso es el punto ciego. No es estupidez ni mala fe. Es el precio que paga la mente cuando el dolor ha sido real y la historia ha servido para sobrevivir. Durante un tiempo, esa historia cumplió una función. El problema es cuando sigue en pie mucho después de que esa función haya dejado de ser necesaria. Es más fácil decir “esto me pasó” que preguntarse “¿qué estoy haciendo yo para que esto siga pesando tanto?”.
No porque seas culpable del pasado —no lo eres. Sino porque eres responsable de tu presente. Y esa responsabilidad cuesta asumirla, porque implica soltar la posición de quien no tiene nada que revisar.
Mientras el foco esté puesto en el otro —lo que hizo, lo que no hizo, lo que debería haber hecho— no hay nada que puedas hacer. El otro está fuera de tu alcance. Sus decisiones, su reconocimiento o su falta de él, su cambio o su ausencia de cambio: ninguna de esas cosas depende de ti.
El único lugar donde puedes actuar es en lo que tú haces ahora. Qué espacio le das a esto en tu vida actual. Qué función cumple en tu historia. Si lo conviertes en un punto de inflexión o en una explicación permanente de lo que no funciona.
Salir del resentimiento no empieza perdonando. Empieza cuestionando.
No para negar lo que ocurrió. No para absolver al otro antes de tiempo. Sino para abrir una historia que se ha cerrado demasiado pronto, demasiado rígida, demasiado a favor de una sola lectura.
Las preguntas que hacen ese trabajo no son cómodas: ¿Estoy absolutamente seguro de que fue exactamente así? ¿Qué parte puede haber crecido con las repeticiones? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué gano manteniendo esta versión intacta?
No se trata de responderse con generosidad forzada. Se trata de responderse con honestidad. Y la honestidad, aplicada a la propia historia, es una de las cosas más difíciles que puede hacer una persona. Porque implica aceptar que la versión que uno tiene de los hechos es eso: una versión. No la realidad completa.
Hay algo más que conviene decir, aunque incomode.
Si alguien te daña repetidamente y tú sigues en la misma posición sin cambiar nada de lo que está en tu mano cambiar, el problema ya no es solo el otro. No porque seas culpable del daño inicial. Sino porque estás participando en su continuidad.
Eso no es una acusación. Es una observación sobre el único lugar donde tienes poder real: el presente. Y mirar ese presente con honestidad —sin dramatismo, sin autocastigo, pero sin evasión— es el movimiento que el punto ciego impide.
Mientras analizas lo que el otro hizo, no analizas lo que tú haces ahora con eso. Esa es la trampa. Y la única salida es invertir la dirección de la mirada. No hacia el pasado, donde ocurrió lo que ocurrió y donde ya nada puede cambiarse. Sino hacia el presente, donde todavía puedes elegir qué hacer con lo que llevas.
En lugar de preguntarte “¿cómo hago para perdonar?”, empieza a preguntarte: “¿qué estoy haciendo para seguir atado?”. Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Pero es la única que te devuelve al único lugar donde puedes actuar.