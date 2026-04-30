Hoy el espectáculo, ya no es simple entretenimiento para llenar espacios de ocio, ha creado tal ambiente de dependencia existencial que ha pasado a ser una necesidad vital. Esto ha determinado que sea el gran negocio del tiempo presente dominado por el mercado. El fondo del asunto responde a una fórmula sencilla, si las gentes demandan espectáculo para sobrevivir, los mercaderes están en ello y, a tenor de su rentabilidad, instrumentan los medios para hacerlo viable a todos los niveles. Por tanto, este modelo de espectáculo viene con una etiqueta comercial adherida, puesto que exige complicidad del mercado para atenderlo. El espectáculo planea en un amplio mercado, que no solamente se concentra en lo puramente comercial sino en la economía y en la política, sin perjuicio del trabajo de la intelectualidad doctrinal, desde la base social, cuya función es procurar la innovación permanente del material para hacerlo atractivo.

Involucrados en el proceso de transformación social que promueve el espectáculo, comercio, economía, política y doctrina trabajan codo con codo para que no decaiga y la muchedumbre permanezca en el cercado. Lo que no quiere decir, al hablar de cercado, que esa permanencia sea totalmente pacífica, sino de confrontación formal en base a la diversidad de criterios, pero bajo la égida de la doctrina capitalista que impide salir de los límites marcados. Es aquí donde se encuentra la primera referencia en torno al montaje del espectáculo.

El capitalismo, que como ideología es tan viejo como la propia humanidad, ha venido estando sujeto a otras formas de fuerza, hasta que finalmente ha ganado la batalla y las ha desplazado a todas. Su mayor éxito fue tomar el control de la política, humanizarla y racionalizarla, sacando a escena una democracia adaptada a las nuevas circunstancias existenciales. Esto ha permitido que la base económica gestionada por su minoría selecta cuente con la debida protección para imponerse sin riesgo de oposición de otra fuerza que no sea la del capital. Un capital que pasó a ser el atractivo vital de las gentes a quienes se les presta para su disfrute temporal y vuelve al punto de origen. Atentos a la nueva estructura social, su doctrina pasó a ser la nueva norma, de tal manera que es la guía conductora de la existencia. Inmersas las gentes en el mercado, sin posibilidad de salida, la innovación es obligada para seguir vendiendo. Es aquí donde toma su papel con más ahínco el proceso de creación del espectáculo con vistas al negocio, porque hoy todo es negocio.