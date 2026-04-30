Leer para existir: una urgencia educativa y social en el siglo XXI

Justo en este mes que celebramos, el día del Libro, la Poesía y el mes del fallecimiento de Cervantes y en una época marcada por la inmediatez, la fragmentación informativa y la sobreexposición digital, la lectura continúa siendo contra todo pronóstico uno de los pilares más sólidos de nuestra vida democrática, educativa y emocional. Lejos de perder vigencia, leer se ha convertido en una necesidad estructural para la formación de ciudadanos críticos, empáticos y capaces de comprender la complejidad del mundo que habitamos.

Desde Diario Siglo XXI, comprometido con la difusión cultural y la defensa del pensamiento, resulta imprescindible recordar que los libros no son un accesorio intelectual: son una herramienta de cohesión social y un motor de desarrollo humano.

La lectura como fundamento de la educación contemporánea

La educación del siglo XXI exige habilidades que van mucho más allá de memorizar contenidos. Pensar, argumentar, interpretar, contrastar, imaginar: todas estas competencias nacen y se fortalecen en el acto de leer. Un libro no solo transmite información; enseña a procesarla, a darle sentido, a cuestionarla.

En las aulas, la lectura sigue siendo el espacio donde los estudiantes descubren que el conocimiento no es un conjunto de respuestas, sino un territorio de preguntas. Y en una sociedad que avanza a gran velocidad, esa capacidad de hacerse preguntas es más valiosa que nunca.

La empatía: un aprendizaje que solo los libros ofrecen

La convivencia democrática depende de la capacidad de entender al otro. Y no existe herramienta más poderosa para ello que la literatura. Los libros nos permiten entrar en vidas ajenas, explorar realidades que no son las nuestras, comprender dolores, luchas y esperanzas que de otro modo permanecerían invisibles.

En tiempos de polarización, leer es un acto de apertura: nos obliga a detenernos, a escuchar, a mirar el mundo desde perspectivas que no siempre coinciden con la nuestra. La empatía no se decreta; se cultiva. Y los libros son su mejor semilla.

La curiosidad: el motor que impulsa a todas las generaciones

La lectura despierta una inquietud que ninguna pantalla ha logrado reemplazar: la necesidad de saber más. De viajar sin moverse. De descubrir lo desconocido. De vivir otras vidas.

Para los jóvenes, es una puerta hacia vocaciones futuras. Para los adultos, un espacio de reflexión y crecimiento. Para los mayores, un territorio donde la memoria y la imaginación siguen dialogando. Los libros no envejecen: se renuevan con cada lector.

Pocas prácticas culturales logran lo que consigue la lectura: unir generaciones, crear conversación, construir comunidad. Un país que lee es un país que piensa, que debate, que imagina alternativas. Un país que no lee, renuncia a su capacidad de comprenderse.

Por eso, defender la lectura no es una tarea romántica ni nostálgica: es una responsabilidad pública. Implica apoyar a las bibliotecas, a los docentes, a los mediadores culturales, a los escritores y a todos los espacios donde un libro puede cambiar una vida.

Leer para no renunciar a nuestra humanidad

En un mundo acelerado, leer es un acto de resistencia. Es elegir la profundidad frente a la prisa. La reflexión frente al ruido. La imaginación frente a la saturación.

Leer es, en definitiva, un modo de existir con mayor conciencia.

Y en este siglo XXI, donde la información abunda, pero la comprensión escasea, yo Julieta Deossa seguiré insistiendo; los libros siguen siendo la brújula más fiable para orientarnos.