​El chino santo o el santo chino





La historia de Marcos Ji Tianxiang es poco conocida, pero resulta muy impactante. Durante décadas no pudo recibir los sacramentos debido a su adicción al opio. Aun así, nunca abandonó su fe y terminó muriendo mártir.





Un médico respetado… con un problema grave





Nació en la China del siglo XIX, en una familia cristiana. Era médico, tenía buena posición y atendía gratis a personas sin recursos. Todo indicaba que llevaba una vida ejemplar.





Sin embargo, una enfermedad de estómago lo llevó a consumir opio, algo común en su época como tratamiento. Con el tiempo desarrolló una fuerte adicción. Entonces no se entendía como un remedio a una enfermedad, sino como un vicio, lo que marcó profundamente su vida.





Años de rechazo… y de constancia





Intentó dejarlo muchas veces. Iba a confesarse, recaía, volvía a intentarlo.





Su confesor, sin comprender bien lo que le pasaba, pensó que no había una intención real de cambiar y terminó negándole la absolución. Le pidió que no volviera hasta haber superado su situación.





Podría haberse alejado de todo. Pero hizo justo lo contrario: siguió yendo a la iglesia, siguió rezando y mantuvo su fe durante años, aun sin poder participar plenamente en la vida sacramental.





Vivió así durante unos 30 años.





Una idea que fue tomando forma





Con el tiempo empezó a pensar que, si no lograba superar su adicción, quizá su fidelidad se pondría a prueba de otra manera.





En aquella época, los cristianos en China sufrían persecuciones y él comenzó a rezar para mantenerse firme si llegaba ese momento.





La persecución y el momento decisivo





En el año 1900, durante el Levantamiento de los bóxers, fue detenido junto a su familia: su hijo, sus nietos y sus nueras.





Podría parecer que alguien en su situación sería el primero en ceder. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Se mantuvo firme. Ni las amenazas ni la violencia lo hicieron renunciar a su fe.





En un momento especialmente duro, uno de sus nietos le preguntó con miedo adónde los llevaban. Él respondió con calma:

—Vamos a casa.





El final





Pidió ser ejecutado el último para acompañar a su familia hasta el final. Así lo hizo. Murió después de ellos, sin haber podido comulgar durante décadas, pero sin haber abandonado nunca su fe.





Por qué su historia sigue llamando la atención





Su vida rompe muchas ideas preconcebidas.





No fue una persona perfecta ni tuvo una historia “ejemplar” en el sentido clásico.





Luchó durante años contra una adicción sin lograr superarla del todo.





Y aun así, su constancia y su manera de mantenerse firme hasta el final hicieron que la Iglesia lo reconociera como santo.





Hoy su historia suele recordarse especialmente al hablar de personas que viven situaciones difíciles o luchan con adicciones.





Más que un modelo idealizado, representa a alguien que no se rindió, incluso cuando las cosas no salieron bien.