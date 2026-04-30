El futuro del teletrabajo: Retos de ciberseguridad para las empresas españolas del siglo XXI

El teletrabajo ocupa hoy día un lugar importante en diferentes organizaciones, pues combina productividad y flexibilidad, por ello, lo que comenzó siendo una solución temporal debido a una emergencia, ha logrado persistir e incluso redefinir las operaciones y gestiones en muchas empresas.

No obstante, esta transformación en el ámbito laboral también ha llevado a que otros riesgos aumenten: los digitales, en especial con el uso de herramientas en la nube, accesos desde conexiones compartidas, entornos domésticos y otras vulnerabilidades que buscan ser explotadas a diario por los ciberdelincuentes.

Por tal motivo, la ciberseguridad no debe ser un tema lejano que atañe solo a técnicos, sino que todas las empresas deben procurar aprender de esto, formar a sus empleados y fortalecer todas sus conexiones con la finalidad de proteger sus datos más sensibles, sin sacrificar la flexibilidad y la productividad que se logra trabajando a distancia.

Principales riesgos de ciberseguridad en entornos de teletrabajo

El teletrabajo ha cambiado la idea tradicional que se tenía de la seguridad, por lo que empresas ahora se manejan en un ecosistema en el que las herramientas digitales son indispensables y esto cambia todo el panorama. Entender los riesgos que ocurren con más frecuencia puede llevar a tomar decisiones acertadas sobre las soluciones.

A continuación, compartimos los principales riesgos de ciberseguridad, analizados por el equipo técnico de Cybernews en su sitio web oficial https://cybernews.com/es/con el propósito de pensar en las herramientas que son más convenientes para contrarrestarlos:

Redes domésticas inseguras

La mayoría de los teletrabajadores se conectan desde redes WiFi con configuraciones que no son fuertes, usan contraseñas por defecto, tienen routers sin actualizar o, peor aún, desde conexiones abiertas. Todos estos son puntos débiles y los técnicos de Cybernews comentan que estos son como puertas a través de las cuales pueden ocurrir accesos no autorizados o ataques.

Al respecto, el equipo de Cybernews recomienda a las empresas establecer unas políticas mínimas en seguridad para los trabajadores que usan redes domésticas, tal como el cambio de credenciales por defecto, el uso obligatorio de cifrado WPA3 o WPA2 y actualización del firmware del router. Asimismo, el uso de VPN corporativas, ya que esto crea un cifrado en la conexión y la información que se intercambia entre la red de la empresa y el empleado queda protegida, evitando que sea interceptada.

Uso de dispositivos personales (BYOD)

Usar equipos personales implica un control escaso en materia de seguridad, por lo que no hay forma de saber si el sistema está actualizado, si el equipo cuenta con antivirus o si tiene aplicaciones que no están autorizadas y todo esto aumenta el riesgo de fuga. Lo que el equipo de Cybernews recomienda en este caso es implementar una política bien definida de Bring your own device, en el que las empresas puedan controlar los accesos, separar el entorno laboral del personal y exigir actualizaciones.

Phishing y ataques de ingeniería social

La suplantación de identidad es una amenaza que aumenta de forma acelerada en los entornos de trabajo remoto, sobre todo con los mensajes que aparentan ser legítimos e impulsan a que el teletrabajador sienta urgencia por tomar alguna acción. La solución para este desafío es la formación permanente.

Los técnicos de Cybernews consideran que los ataques de ingeniería son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar por lo que los empleados deberían formar parte de programas de educación al respecto, entrenamientos y conocer los protocolos de verificación.

Accesos remotos mal gestionados

Los teletrabajadores se suelen conectar desde diferentes ubicaciones, así que los puntos de entrada llegan a ser muchos y la falta de autenticación o las credenciales débiles son el motivo más frecuente de intrusiones.

En este caso, los infórmaticos de Cybernews sugieren aplicar un modelo de seguridad sustentado en el Zero Trust, en el que cada acceso es verificado cada cierto tiempo, además de la autenticación multifactor (MFA) y los controles de acceso con identidad para reforzar la seguridad.

Fugas de datos y uso de herramientas no autorizadas (Shadow IT)

Almacenar archivos en servicios personales o el uso de aplicaciones no autorizadas puede llevar a la pérdida de datos sensibles o a la exposición de información privada, por lo que se recomienda implementar soluciones preventivas de fuga para monitorizar, identificar y bloquear cualquier intento de transferencia de información que no esté autorizado.

Software desactualizado y vulnerabilidades

No actualizar las aplicaciones o el sistema deja abierta una enorme grieta de seguridad y cuando se trabaja en remoto, esto se complica. Los técnicos de Cybernews sugieren la automatización de la gestión de parches usando herramientas centralizadas, para que la empresa puede estar segura de que todos los dispositivos que se conectan están cumpliendo con las políticas mínimas de seguridad.

Dispositivos IoT en casa

Los televisores inteligentes, las cámaras o asistentes virtuales suelen tener configuraciones de seguridad muy débiles que pueden ser usando como puntos de accesos a la red. Para contrarrestar este reto, Cybernews sugiere en su sitio web segmentar la red doméstica creando, por ejemplo, una red Wi-Fi separada para estos dispositivos y disminuir así el riesgo.

Además de los desafíos en materia de seguridad mencionados, también se cuenta el desconocimiento y la falta de formación y ejercicios de simulación en materia de ciberseguridad, así que se deben emprender campañas internas en la empresa, con políticas clara, para que la seguridad sea una responsabilidad compartida entre todos.

Ataques de ransomware

Este es uno de los puntos más críticos para une empresa y se cuenta entre las amenazas más graves, y que consiste en el secuestro de datos, lo cual terminan afectando no solo la reputación de la empresa, sino la misma operatividad. Por ello, los técnicos sugieren mantener siempre copias de seguridad y disponer de sistemas de detección.

Segmentar la red y tener la capacidad para responder ante incidentes suele ser indispensable. Mientras más rápida sea la respuesta, menores serán los daños. Todo este contexto hace que la empresa se tome en serio el tema de la ciberseguridad y evolucionar hacia sistemas en los que prime la monitorización seguirda y la prevención, brindando formación constante a los empleados para que todos sepan cómo actuar de manera rápida ante las nuevas amenazas.