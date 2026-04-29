Carnes País de Quercus se convierte en Dehesium, reforzando su identidad ligada a la dehesa

La compañía extremeña, especializada en ganadería extensiva y proveedor de carnes para restaurantes, inicia una nueva etapa manteniendo su modelo productivo y su compromiso con la dehesa.

País de Quercus SL, proveedor de carnes para restauración especializado en ganadería extensiva, anuncia su cambio de denominación social a Dehesium Meats SL , una evolución con la que inicia una nueva etapa sin renunciar a sus principios de calidad, sostenibilidad y respeto por el entorno natural.

Fundada en 2004, la compañía se ha consolidado como un referente en el suministro de carnes para restaurantes, destacando por un modelo productivo basado en la ganadería extensiva. Con este cambio de marca, la empresa refuerza su posicionamiento y abre nuevas oportunidades de crecimiento tanto en el mercado nacional como internacional. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Una marca que conecta con la esencia de la dehesa El nuevo nombre, Dehesium, refleja de forma más directa la identidad de la empresa y su estrecha relación con la dehesa, un ecosistema único que define su modelo productivo.

Este cambio no afecta a la estructura ni al funcionamiento de la compañía, que mantiene el mismo equipo humano y los mismos propietarios, y continuará operando con los mismos criterios de calidad y sus relaciones consolidadas con clientes y colaboradores. Además, esta nueva etapa irá acompañada de una renovación de la imagen corporativa, alineada con la identidad de marca.

Compromiso con la sostenibilidad y el bienestar animal La compañía reafirma su apuesta por un modelo de producción responsable, basado en prácticas tradicionales adaptadas a los retos actuales, que garantizan productos de alta calidad respetuosos con el medio ambiente y el bienestar animal.

El equipo humano sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la empresa. En este sentido, Luis Manuel, especialista en producción ganadera extensiva, señala:

“Este cambio de nombre refleja lo que siempre hemos sido, una empresa profundamente ligada a la dehesa. La calidad comienza en el campo, con un manejo respetuoso y sostenible. Dehesium representa mejor que nunca nuestra esencia y nuestro compromiso con el futuro del sector.”

Una nueva etapa con vocación de liderazgo Con esta transformación, Dehesium refuerza su apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la valorización del ecosistema de la dehesa, pilares sobre los que continuará construyendo su desarrollo y consolidando su posición en el sector.

