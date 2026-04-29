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Cómo gestionar alojamientos turísticos 24/7 sin personal (y reducir costes); la propuesta de Raixer

Emprendedores de Hoy
miércoles, 29 de abril de 2026, 21:25 h (CET)

La gestión de alojamientos turísticos ha dejado de ser una actividad manual para convertirse en un proceso cada vez más tecnológico. A medida que crece la demanda y aumenta la competencia, los propietarios y gestores se enfrentan a un reto claro: cómo ofrecer disponibilidad total sin aumentar costes ni complejidad operativa.


En este contexto, soluciones como la de Raixer están cambiando las reglas del juego, permitiendo gestionar accesos de forma remota, automatizada y continua, sin necesidad de presencia física.


El modelo tradicional ya no escala

Durante años, la gestión de alojamientos ha dependido de procesos manuales:


Entrega de llaves en persona


Coordinación constante con el huésped


Disponibilidad casi permanente


Resolución de incidencias in situ


Este modelo puede funcionar con uno o dos apartamentos, pero presenta limitaciones claras:


No es escalable


Genera dependencia del tiempo del gestor


Introduce fricción en la experiencia del cliente


En otras palabras: creces → se complica todo.


Automatizar el acceso: el cambio clave

La propuesta de Raixer se basa en un principio simple pero potente:


automatizar completamente el acceso para eliminar la fricción operativa.


Esto se traduce en:


Generación de accesos digitales temporales


Control remoto desde una plataforma centralizada


Eliminación total de llaves físicas


Acceso disponible en cualquier momento


El resultado es un sistema donde el check-in deja de ser un proceso manual para convertirse en algo automático, predecible y escalable.


Caso práctico: de 2 a 20 apartamentos

Imagina un gestor que empieza con 2 pisos turísticos:


Puede manejar check-ins manuales


Coordina directamente con los huéspedes


Ahora pasa a 10 o 20 propiedades:


Las llegadas se solapan


Los horarios se vuelven imprevisibles


Aparecen errores, retrasos y malas reseñas


Con un sistema como Raixer:


Todos los accesos se gestionan automáticamente


No importa la hora de llegada


El volumen no incrementa la complejidad


La operativa deja de depender del número de propiedades.


Más allá del check-in: eficiencia total

Aunque el acceso es el núcleo, el impacto va más allá:


Gestión centralizada


Controlar múltiples propiedades desde un único panel permite:


Supervisar accesos en tiempo real


Detectar incidencias rápidamente


Tomar decisiones sin desplazarse


Ahorro de tiempo


Eliminar tareas repetitivas libera horas de trabajo:


Menos coordinación


Menos desplazamientos


Menos gestión manual


Mejora de la experiencia del huésped


El cliente gana autonomía:


Llega cuando quiere


No depende de terceros


Accede de forma inmediata


Resultado: mejor valoración y más probabilidades de repetición.


Seguridad adaptada al entorno digital

Uno de los miedos habituales al eliminar llaves físicas es la seguridad. Sin embargo, los sistemas digitales aportan ventajas claras:


Accesos temporales y personalizados


Registro de entradas y salidas


Posibilidad de revocar permisos en segundos


Esto reduce riesgos asociados a copias de llaves, pérdidas o accesos no autorizados.


Una tendencia que redefine el sector

El sector turístico está evolucionando hacia modelos:


Más automatizados


Más flexibles


Más centrados en la experiencia


El concepto de “alojamiento sin contacto” ya no es una innovación puntual, sino una expectativa creciente del mercado.


En este escenario, tecnologías como las de Raixer no solo resuelven problemas actuales, sino que permiten adaptarse a un entorno donde la eficiencia y la digitalización son claves para competir.


Escalar sin fricción: la ventaja competitiva

El verdadero valor de este tipo de soluciones no está solo en la comodidad, sino en la capacidad de crecimiento:


Gestionar más propiedades sin aumentar estructura


Reducir costes mientras se escala


Mantener control total sin presencia física


Esto cambia completamente la lógica del negocio turístico.


Conclusión


La gestión de alojamientos turísticos está entrando en una nueva fase donde la automatización deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.


En este contexto, Raixer ofrece una solución clara:


operar 24/7, sin depender del tiempo, la ubicación ni la presencia física.


Y en un sector donde cada detalle impacta en la rentabilidad, eso marca la diferencia entre gestionar… y escalar.


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