Cómo gestionar alojamientos turísticos 24/7 sin personal (y reducir costes); la propuesta de Raixer
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La gestión de alojamientos turísticos ha dejado de ser una actividad manual para convertirse en un proceso cada vez más tecnológico. A medida que crece la demanda y aumenta la competencia, los propietarios y gestores se enfrentan a un reto claro: cómo ofrecer disponibilidad total sin aumentar costes ni complejidad operativa.
En este contexto, soluciones como la de Raixer están cambiando las reglas del juego, permitiendo gestionar accesos de forma remota, automatizada y continua, sin necesidad de presencia física.
El modelo tradicional ya no escala
Durante años, la gestión de alojamientos ha dependido de procesos manuales:
Entrega de llaves en persona
Coordinación constante con el huésped
Disponibilidad casi permanente
Resolución de incidencias in situ
Este modelo puede funcionar con uno o dos apartamentos, pero presenta limitaciones claras:
No es escalable
Genera dependencia del tiempo del gestor
Introduce fricción en la experiencia del cliente
En otras palabras: creces → se complica todo.
Automatizar el acceso: el cambio clave
La propuesta de Raixer se basa en un principio simple pero potente:
automatizar completamente el acceso para eliminar la fricción operativa.
Esto se traduce en:
Generación de accesos digitales temporales
Control remoto desde una plataforma centralizada
Eliminación total de llaves físicas
Acceso disponible en cualquier momento
El resultado es un sistema donde el check-in deja de ser un proceso manual para convertirse en algo automático, predecible y escalable.
Caso práctico: de 2 a 20 apartamentos
Imagina un gestor que empieza con 2 pisos turísticos:
Puede manejar check-ins manuales
Coordina directamente con los huéspedes
Ahora pasa a 10 o 20 propiedades:
Las llegadas se solapan
Los horarios se vuelven imprevisibles
Aparecen errores, retrasos y malas reseñas
Con un sistema como Raixer:
Todos los accesos se gestionan automáticamente
No importa la hora de llegada
El volumen no incrementa la complejidad
La operativa deja de depender del número de propiedades.
Más allá del check-in: eficiencia total
Aunque el acceso es el núcleo, el impacto va más allá:
Gestión centralizada
Controlar múltiples propiedades desde un único panel permite:
Supervisar accesos en tiempo real
Detectar incidencias rápidamente
Tomar decisiones sin desplazarse
Ahorro de tiempo
Eliminar tareas repetitivas libera horas de trabajo:
Menos coordinación
Menos desplazamientos
Menos gestión manual
Mejora de la experiencia del huésped
El cliente gana autonomía:
Llega cuando quiere
No depende de terceros
Accede de forma inmediata
Resultado: mejor valoración y más probabilidades de repetición.
Seguridad adaptada al entorno digital
Uno de los miedos habituales al eliminar llaves físicas es la seguridad. Sin embargo, los sistemas digitales aportan ventajas claras:
Accesos temporales y personalizados
Registro de entradas y salidas
Posibilidad de revocar permisos en segundos
Esto reduce riesgos asociados a copias de llaves, pérdidas o accesos no autorizados.
Una tendencia que redefine el sector
El sector turístico está evolucionando hacia modelos:
Más automatizados
Más flexibles
Más centrados en la experiencia
El concepto de “alojamiento sin contacto” ya no es una innovación puntual, sino una expectativa creciente del mercado.
En este escenario, tecnologías como las de Raixer no solo resuelven problemas actuales, sino que permiten adaptarse a un entorno donde la eficiencia y la digitalización son claves para competir.
Escalar sin fricción: la ventaja competitiva
El verdadero valor de este tipo de soluciones no está solo en la comodidad, sino en la capacidad de crecimiento:
Gestionar más propiedades sin aumentar estructura
Reducir costes mientras se escala
Mantener control total sin presencia física
Esto cambia completamente la lógica del negocio turístico.
Conclusión
La gestión de alojamientos turísticos está entrando en una nueva fase donde la automatización deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.
En este contexto, Raixer ofrece una solución clara:
operar 24/7, sin depender del tiempo, la ubicación ni la presencia física.
Y en un sector donde cada detalle impacta en la rentabilidad, eso marca la diferencia entre gestionar… y escalar.
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