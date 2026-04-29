Cómo gestionar alojamientos turísticos 24/7 sin personal (y reducir costes); la propuesta de Raixer

miércoles, 29 de abril de 2026, 21:25 h (CET)

La gestión de alojamientos turísticos ha dejado de ser una actividad manual para convertirse en un proceso cada vez más tecnológico. A medida que crece la demanda y aumenta la competencia, los propietarios y gestores se enfrentan a un reto claro: cómo ofrecer disponibilidad total sin aumentar costes ni complejidad operativa.

En este contexto, soluciones como la de Raixer están cambiando las reglas del juego, permitiendo gestionar accesos de forma remota, automatizada y continua, sin necesidad de presencia física.

El modelo tradicional ya no escala Durante años, la gestión de alojamientos ha dependido de procesos manuales:

Entrega de llaves en persona

Coordinación constante con el huésped

Disponibilidad casi permanente

Resolución de incidencias in situ

Este modelo puede funcionar con uno o dos apartamentos, pero presenta limitaciones claras:

No es escalable

Genera dependencia del tiempo del gestor

Introduce fricción en la experiencia del cliente

En otras palabras: creces → se complica todo.

Automatizar el acceso: el cambio clave La propuesta de Raixer se basa en un principio simple pero potente:

automatizar completamente el acceso para eliminar la fricción operativa.

Esto se traduce en:

Generación de accesos digitales temporales

Control remoto desde una plataforma centralizada

Eliminación total de llaves físicas

Acceso disponible en cualquier momento

El resultado es un sistema donde el check-in deja de ser un proceso manual para convertirse en algo automático, predecible y escalable.

Caso práctico: de 2 a 20 apartamentos Imagina un gestor que empieza con 2 pisos turísticos:

Puede manejar check-ins manuales

Coordina directamente con los huéspedes

Ahora pasa a 10 o 20 propiedades:

Las llegadas se solapan

Los horarios se vuelven imprevisibles

Aparecen errores, retrasos y malas reseñas

Con un sistema como Raixer:

Todos los accesos se gestionan automáticamente

No importa la hora de llegada

El volumen no incrementa la complejidad

La operativa deja de depender del número de propiedades.

Más allá del check-in: eficiencia total Aunque el acceso es el núcleo, el impacto va más allá:

Gestión centralizada

Controlar múltiples propiedades desde un único panel permite:

Supervisar accesos en tiempo real

Detectar incidencias rápidamente

Tomar decisiones sin desplazarse

Ahorro de tiempo

Eliminar tareas repetitivas libera horas de trabajo:

Menos coordinación

Menos desplazamientos

Menos gestión manual

Mejora de la experiencia del huésped

El cliente gana autonomía:

Llega cuando quiere

No depende de terceros

Accede de forma inmediata

Resultado: mejor valoración y más probabilidades de repetición.

Seguridad adaptada al entorno digital Uno de los miedos habituales al eliminar llaves físicas es la seguridad. Sin embargo, los sistemas digitales aportan ventajas claras:

Accesos temporales y personalizados

Registro de entradas y salidas

Posibilidad de revocar permisos en segundos

Esto reduce riesgos asociados a copias de llaves, pérdidas o accesos no autorizados.

Una tendencia que redefine el sector El sector turístico está evolucionando hacia modelos:

Más automatizados

Más flexibles

Más centrados en la experiencia

El concepto de “alojamiento sin contacto” ya no es una innovación puntual, sino una expectativa creciente del mercado.

En este escenario, tecnologías como las de Raixer no solo resuelven problemas actuales, sino que permiten adaptarse a un entorno donde la eficiencia y la digitalización son claves para competir.

Escalar sin fricción: la ventaja competitiva El verdadero valor de este tipo de soluciones no está solo en la comodidad, sino en la capacidad de crecimiento:

Gestionar más propiedades sin aumentar estructura

Reducir costes mientras se escala

Mantener control total sin presencia física

Esto cambia completamente la lógica del negocio turístico.

Conclusión

La gestión de alojamientos turísticos está entrando en una nueva fase donde la automatización deja de ser una opción para convertirse en una necesidad.

En este contexto, Raixer ofrece una solución clara:

operar 24/7, sin depender del tiempo, la ubicación ni la presencia física.

Y en un sector donde cada detalle impacta en la rentabilidad, eso marca la diferencia entre gestionar… y escalar.

