Seif English Academy destaca las ventajas del inglés online con profesor frente a las apps

El aprendizaje de idiomas ha evolucionado con la digitalización, dando lugar a múltiples formatos que permiten acceder al estudio del inglés desde cualquier lugar. Aunque las aplicaciones han popularizado el aprendizaje autónomo, cada vez adquieren mayor relevancia los modelos que incorporan interacción real y acompañamiento docente. En este sentido, el inglés online con profesor se consolida como una alternativa centrada en la práctica efectiva del idioma. Seif English Academy desarrolla esta propuesta mediante clases en directo que priorizan la comunicación y el seguimiento continuo.

Clases de inglés por videollamada con profesores nativos y enfoque en conversación El modelo de inglés online con profesor que ofrece Seif English Academy se basa en clases de inglés por videollamada en tiempo real, impartidas por profesores nativos titulados. Este formato permite reproducir el entorno de una clase presencial, con interacción directa, participación activa y corrección inmediata.

La metodología aplicada se centra en la comunicación, con un peso destacado de la conversación dentro de las sesiones. Aproximadamente el 60% del tiempo se dedica a la práctica oral, sin dejar de lado otros aspectos fundamentales como la gramática, el vocabulario, la comprensión auditiva y la expresión escrita. Las clases se organizan en grupos reducidos, con una media de cinco alumnos, lo que facilita una atención personalizada y un seguimiento constante del progreso.

Además, los cursos están estructurados en distintos niveles, desde A2 hasta C2, lo que permite adaptar el aprendizaje a diferentes objetivos, ya sean profesionales, académicos o personales. El uso de materiales de la editorial Oxford refuerza el contenido formativo, aportando una base actualizada y coherente durante todo el proceso.

Promoción especial para cursos online con condiciones ampliadas Seif English Academy incorpora una promoción específica para sus cursos de inglés online, orientada a ampliar el número de horas lectivas sin incrementar el coste base. Esta iniciativa permite acceder a un día adicional de clases por semana durante un periodo de tres meses, lo que se traduce en un total de 24 horas formativas extra dentro del programa contratado.

La promoción se articula bajo una estructura progresiva que incrementa el número de sesiones en función del plan elegido. De este modo, las modalidades disponibles incluyen la opción de dos días semanales más uno adicional sin coste, alcanzando un total de tres días (72 horas) por 402 euros. Asimismo, el formato de tres días incorpora una jornada extra, sumando cuatro días semanales (96 horas) por 537 euros. En el caso de la modalidad más completa, se contemplan cuatro días más uno adicional, configurando un total de cinco días (120 horas) por 645 euros.

A ello se añade la posibilidad de recuperar hasta seis clases, lo que aporta un margen de flexibilidad adicional dentro del programa. La promoción se mantiene activa hasta el 30 de mayo o hasta completar las plazas disponibles, integrándose como una extensión del modelo de formación online con profesor en directo que caracteriza la propuesta académica de la entidad.

El inglés online con profesor se presenta como una opción orientada a resultados prácticos, donde la interacción y la constancia adquieren un papel central. La propuesta de Seif English Academy combina clases en directo, metodología comunicativa y recursos estructurados para facilitar un aprendizaje progresivo y adaptado al entorno digital.

