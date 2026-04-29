NESS organiza un webinar gratuito sobre la gestión energética en comunidades de propietarios
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Una correcta gestión energética en las comunidades de propietarios es clave para asegurar así la máxima eficiencia en las instalaciones. Esto se traduce en una reducción de consumos y ahorro de costes considerables.
Con el objetivo de abordar esta temática de forma práctica, NESS, empresa de servicios energéticos especializada en gestión y ahorro energético, impartirá el 7 de mayo un webinar de forma gratuita y online con la gestión energética como eje central a las 12h de la mañana.
Dirigido principalmente a empresas promotoras, Asset managers y Responsables de activos o patrimonio, entre los temas que se abordarán se encuentran algunos como los beneficios y el valor añadido en living, las diferencias entre el modelo tradicional y el que propone NESS, conocer cómo funciona la gestión energética y su mantenimiento y un caso de éxito en Build to Rent (BTR).
Será Francisco Diez, Director del área de Mantenimiento y servicios, el encargado de impartir el webinar tras más de 12 años de experiencia en entornos industriales y de servicios.
Sobre NESS
Empresa de servicios energéticos con un equipo especializado en la gestión y ahorro energético que ofrece servicios de consultoría, ingeniería, facility management y sostenibilidad, enfocados a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, basándose en el uso de nuevas tecnologías y energías renovables.
Cuentan con más de 300 comunidades de propietarios en la Comunidad de Madrid entre sus clientes, con servicios como la gestión energética y el mantenimiento de este tipo de instalaciones.
El acto reunió a perfiles procedentes de distintos ámbitos —sanitario, social, cultural y periodístico—, configurando un entorno en el que el reconocimiento individual se diluye en una idea más amplia: la del servicio a los demás como eje común.
Masía Aitona mantiene así una identidad definida, donde la tranquilidad y el contacto con la naturaleza se convierten en elementos centrales.
La intriga, el arte y los secretos mejor guardados de la historia se dan cita en 'El museo infinito', la nueva novela de Javier Ramírez, recientemente publicada por Editorial Caligrama.