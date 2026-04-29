NESS organiza un webinar gratuito sobre la gestión energética en comunidades de propietarios

Una correcta gestión energética en las comunidades de propietarios es clave para asegurar así la máxima eficiencia en las instalaciones. Esto se traduce en una reducción de consumos y ahorro de costes considerables.

Con el objetivo de abordar esta temática de forma práctica, NESS, empresa de servicios energéticos especializada en gestión y ahorro energético, impartirá el 7 de mayo un webinar de forma gratuita y online con la gestión energética como eje central a las 12h de la mañana.

Dirigido principalmente a empresas promotoras, Asset managers y Responsables de activos o patrimonio, entre los temas que se abordarán se encuentran algunos como los beneficios y el valor añadido en living, las diferencias entre el modelo tradicional y el que propone NESS, conocer cómo funciona la gestión energética y su mantenimiento y un caso de éxito en Build to Rent (BTR).

Será Francisco Diez, Director del área de Mantenimiento y servicios, el encargado de impartir el webinar tras más de 12 años de experiencia en entornos industriales y de servicios.

Sobre NESS

Empresa de servicios energéticos con un equipo especializado en la gestión y ahorro energético que ofrece servicios de consultoría, ingeniería, facility management y sostenibilidad, enfocados a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, basándose en el uso de nuevas tecnologías y energías renovables.

Cuentan con más de 300 comunidades de propietarios en la Comunidad de Madrid entre sus clientes, con servicios como la gestión energética y el mantenimiento de este tipo de instalaciones.

