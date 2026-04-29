UArts School impulsa el talento en cine y videojuegos con metodología profesional

Los sectores del cine digital y los videojuegos evolucionan a gran velocidad, impulsados por avances tecnológicos que exigen perfiles cada vez más especializados y versátiles. La demanda de profesionales capaces de integrarse en flujos de producción reales ha transformado la manera de concebir la enseñanza artística.

Ante esta realidad, Universal Arts School desarrolla un modelo académico orientado a la formación videojuegos y cine en Valencia, alineado con las dinámicas que rigen en estudios y productoras. Desde 1994, la escuela ha centrado su propuesta en trasladar al aula los procesos propios de la industria, con el objetivo de que el aprendizaje responda a estándares profesionales y a las necesidades concretas del mercado audiovisual y del entretenimiento interactivo.

Metodología EP: aprendizaje en producción real El eje académico de Universal Arts School es la metodología EP, siglas de “Entorno de Producción”, un sistema que reproduce en las aulas las dinámicas de trabajo utilizadas en estudios profesionales. Este planteamiento sustituye la estructura tradicional basada en asignaturas teóricas por módulos de producción enfocados a proyectos concretos, lo que permite adquirir competencias técnicas y artísticas de forma aplicada y progresiva.

La metodología se articula en distintas fases que abarcan desde la adquisición de habilidades hasta la elaboración de un demo reel y el desarrollo de una estrategia activa de acceso al mercado laboral. El proceso formativo integra más de 400 horas de formación y más de 400 horas de proyectos, junto a tutorías, proyectos personales y propuestas de alto nivel. Asimismo, la escuela cuenta con la condición de Authorized Training Center y dispone de autorización del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el SEPE y el Bureau for Private Postsecondary Education del Estado de California.

Este enfoque práctico se apoya en instalaciones equipadas con tecnología audiovisual de última generación en Valencia, así como en un campus virtual propio que posibilita el seguimiento de clases grabadas, la realización de tareas y la interacción dentro de una comunidad creativa especializada.

Áreas de especialización y proyección profesional La oferta formativa de Universal Arts School abarca videojuegos, cine digital, animación y arte digital, con programas de máster, doble máster, carreras de cuatro y cinco años, certificados intensivos y Training Essentials. En el área de videojuegos, la programación con Unreal Engine y Unity, el game design o el videogame art forman parte de un itinerario orientado al desarrollo integral de proyectos interactivos. En cine digital, la formación incluye dirección, virtual production, edición, composición y efectos visuales.

La animación 3D, el rigging, el sculpting o el matte painting completan un catálogo académico que responde a los perfiles más demandados en producciones audiovisuales y de entretenimiento digital. Más de 10.000 alumnos han iniciado su trayectoria profesional tras su paso por la escuela, integrándose en estudios y productoras locales e internacionales, tanto en modalidad presencial como online.

Con sedes en Valencia y oficina en Hollywood, Universal Arts School articula una propuesta académica que combina especialización técnica, acompañamiento personalizado y conexión con la industria. La consolidación de la formación videojuegos y cine en Valencia como vía de acceso a sectores creativos de alta exigencia refuerza la apuesta por modelos educativos basados en la producción real y orientados a la empleabilidad efectiva en el ámbito audiovisual y digital.

