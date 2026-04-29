Tulipán Negro revolucionará el verano con su nueva colección

La mítica firma española presenta su propuesta para la temporada Primavera-Verano 2026, apostando por aromas vibrantes, texturas ligeras y el formato estrella del momento: los body mists.

Con la llegada del buen tiempo, la rutina de cuidado corporal exige un cambio de guion. Ya no solo se busca hidratación; se buscan experiencias sensoriales que transporten a un paraíso tropical con solo un gesto. Bajo esta premisa, Tulipán Negro lanza su nueva colección "Fruity-Tropical Vibes", una explosión de frescura diseñada para brillar bajo el sol de 2026.

El fenómeno Body Mist: frescor "Non-Stop" El mercado de las brumas corporales no deja de crecer, convirtiéndose en el producto fetiche del público joven y urbano. Tulipán Negro responde a esta tendencia con dos nuevos lanzamientos que prometen convertirse en virales:

Tropical Mango: Una bruma revitalizante y envolvente que aporta una sensación de limpieza duradera con un perfume puramente tropical.

Mandarina & Lima: La dosis de energía definitiva. Un aroma cítrico y fresco diseñado para combatir los días más calurosos.

Ambas fragancias están pensadas para un uso versátil: no solo en el cuerpo tras la ducha, sino también en el cabello o incluso para refrescar habitaciones, ofreciendo una sensación de frescura inmediata a un precio accesible.

Aceites corporales: el secreto del "glow" con Vitamina E Para quienes buscan una piel luminosa y saludable, la colección introduce los nuevos Body Oils. Ambos productos destacan por su fórmula enriquecida con Vitamina E, que aporta propiedades antioxidantes mientras hidrata profundamente sin dejar sensación grasa:

Sugar Melon: Una experiencia dulce y refrescante que deja la piel increíblemente suave.

Tropical Mango: La opción ideal para revitalizar la piel al instante con un toque cítrico y exótico.

Protección con aroma a verano La gama se completa con el nuevo Deo Spray Sugar Melon. Con un 0% sales de aluminio y acción antibacteriana durante 24 horas, este desodorante no solo protege, sino que cuida la piel gracias a sus agentes emolientes, manteniendo el irresistible aroma a melón durante todo el día.

¿Por qué será el éxito de la temporada? La apuesta de Tulipán Negro no es casual. Los aromas cítricos y frutales (como el mango y la mandarina) son actualmente de los más buscados en Google y redes sociales durante los meses de calor. Con esta colección, la marca no solo rejuvenece su catálogo, sino que ofrece productos que invitan al bienestar y al "spa en casa", un concepto que sigue ganando adeptos entre los consumidores.

Este verano, la tendencia es clara: una piel jugosa, un aroma refrescante y mucha energía tropical, gracias a Tulipán Negro.

Ya se puede descubrir la colección completa y transformar la rutina de cuidado personal. Se pueden encontrar todos sus productos directamente en su tienda online:

Visitar la web oficial de Tulipán Negro tulipannegro.es/

