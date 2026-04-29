JenDaStore incorpora equipamiento para obra pública, jardín y mejora de la autonomía de mayores

La diversificación de productos en el ámbito del hogar y los espacios exteriores responde a una demanda creciente de soluciones funcionales adaptadas a distintos usos. Desde el mantenimiento de jardines hasta las necesidades específicas en entornos residenciales, el mercado evoluciona hacia propuestas que combinan utilidad, accesibilidad y adaptación a diferentes perfiles.

En este escenario, JenDaStore incorpora nuevas líneas de producto que abarcan tanto el ámbito de la obra y la jardinería como soluciones orientadas a la autonomía de mayores, integrando diferentes necesidades dentro de un mismo catálogo. La ampliación incluye herramientas y equipamiento destinado a trabajos de obra pública y mantenimiento de espacios exteriores, así como productos específicos para el cuidado y la adaptación de entornos residenciales.

Productos para obra y jardinería con enfoque funcional Dentro de las nuevas incorporaciones, destacan los productos destinados a obra y jardinería, orientados a facilitar trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y mejora de espacios. Estas soluciones incluyen equipamiento diseñado para optimizar tareas habituales, proporcionando herramientas que permiten una ejecución más eficiente y adaptada a diferentes entornos.

La presencia de este tipo de productos dentro del catálogo responde a la necesidad de contar con recursos accesibles para la gestión de espacios exteriores, tanto en contextos profesionales como particulares. La funcionalidad y la durabilidad se configuran como elementos clave en este tipo de equipamiento, orientado a un uso continuado y a distintas condiciones de trabajo.

Soluciones orientadas a la autonomía de mayores Uno de los ejes principales de la ampliación del catálogo se centra en productos destinados a residencias y personas mayores, con un enfoque orientado a mejorar la calidad de vida en el entorno doméstico. Este tipo de soluciones busca facilitar la movilidad, el descanso y la autonomía en el día a día, integrando elementos que permiten adaptar los espacios a necesidades específicas.

La autonomía mayores se convierte así en un aspecto relevante dentro de la propuesta de JenDaStore, incorporando productos diseñados para ofrecer mayor comodidad y seguridad. Este enfoque responde a una realidad demográfica en la que la adaptación del entorno doméstico adquiere una importancia creciente.

La integración de estas soluciones dentro del catálogo se plantea desde una perspectiva de accesibilidad, permitiendo disponer de productos orientados a mejorar la calidad de vida sin perder de vista la funcionalidad. JenDaStore amplía así su propuesta con una línea que combina productos para obra y jardinería con soluciones destinadas a la autonomía de mayores, configurando una oferta adaptada a distintas necesidades del entorno actual.

