Arrancan las votaciones del Mejor Comercio del Año® 2027 y el Mejor Comercio Online del Año® 2027
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Desde el pasado 16 de abril y hasta el 21 de septiembre, los consumidores ya pueden votar para elegir el Mejor Comercio del Año® 2027, El Mejor Comercio Online del Año® 2027 y la Mejor Franquicia del Año® 2027.
La opinión de los consumidores es un factor esencial para las marcas que deseen colocar a su cliente en el centro de todas sus estrategias. La estrategia “Customer Centric” está alineada con el valor que aporta Comercio del Año a los retailers, la encuesta más grande en España dirigida a los consumidores, en la que, para elegir a los ganadores, no existe jurado, sino que es el propio consumidor a través de su voto quien decide.
Gracias a los resultados recogidos de las votaciones, los retailers pueden conocer mucho mejor los hábitos de consumo de sus clientes, entender su comportamiento y aplicar acciones orientadas a mejorar la satisfacción de estos.
Los principales beneficios para las marcas participantes, son contar con informes detallados sobre la valoración de los consumidores, así como también de sus principales competidores, y de esta forma poder analizar y utilizar estos valiosos datos a la hora de tomar decisiones que impliquen la mejora de experiencia de compra para sus clientes.
Con más de 100.000 votos en su última edición, los trofeos de Comercio del Año son en la actualidad el punto de referencia para la investigación del consumidor en los diferentes sectores del retail. Los trofeos “Mejor Comercio del Año” son un sinónimo de garantía, calidad y confianza para los consumidores, ya que representan el fiel reflejo de su voz. Y para las marcas, conseguir el sello les permite ganar mayor visibilidad y notoriedad a la hora de llegar a sus clientes potenciales.
En esta edición, se vuelve a resaltar la importancia de la experiencia como factor clave a la hora de ofrecer excelencia a los consumidores, se contará nuevamente en esta edición con los trofeos de “Mejor Experiencia de Cliente” en compra física y/o en compra online “Mejor Atención al Cliente”. Ser reconocido como la “Mejor Experiencia de Cliente” y/o “Mejor Atención al Cliente” confirma el éxito de la cadena elegida para garantizar a los consumidores la calidad de su experiencia.
Para los consumidores, COMERCIO DEL AÑO representa una oportunidad para elegir a sus marcas favoritas, y además responder a la encuesta les permitirá participar en un sorteo para ganar fantásticos regalos, entre ellos entrar en sorteo para 1 viaje a Roma para 2 personas, 1 TV LED 55” Samsung Crystal UHD, 10 tarjetas regalo Amazon de 50€, 5 altavoces Bluetooth JBL y 10 cupones “Mega Millonario” de la ONCE.
Las marcas candidatas ya están movilizando a sus clientes para conseguir el voto.
Si una marca desea participar, todavía se puede formar parte de esta edición y beneficiarse de este reconocimiento.
Estas son las marcas ganadoras de la edición anterior:
Marcas ganadoras al Mejor Comercio del Año (MCA) 2026
Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes
Perfumería y Cosmética: Primor
Óptica: General Óptica
Hipermercados: Eroski
Productos Eco y Bio: Veritas
Productos Frescos: Eroski
Supermercados: Aldi
Supermercados de Proximidad: Eroski City – Caprabo
Tiendas Gourmet y Delicatessen: Sabor a España
Supermercados Discount: Aldi
Bricolaje: Leroy Merlin
Cocinas: èggo
Jardinería: Leroy Merlin
Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa
Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea
Joyería: Uno de 50
Moda Mujer: Mango
Moda General: Primark
Zapaterías: Deichmann
Cafeterías y Heladerías: Häagen Dazs
Hamburgueserías: Goiko
Panaderías – Degustación: Bertiz
Restaurantes de Comida Casual: La Tagliatella
Restaurantes de Comida Internacional: UDON
Restaurantes de Servicio Rápido: McDonald’s
Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos
Electrónica, Informática, Tecnología y Electrodomésticos: Media Markt
Libros y Música: Fnac
Tiendas de Deportes: Decathlon
Multiproducto: Tedi
Marcas ganadoras a la Mejor Franquicia del Año (MFA) 2026
Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes
Óptica: General Óptica
Supermercados de Proximidad: Eroski City – Caprabo
Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa
Cafeterías y Heladerías: Häagen Dazs
Panaderías – Degustación: Bertiz
Restaurantes de Comida Casual: La Tagliatella
Restaurantes de Comida Internacional: Udon
Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos
Libros y Música: Fnac
Multiproducto: Tedi
Marcas ganadoras al Mejor Comercio Online del Año (MCO) 2026
Cosmética Natural: Yves Rocher
Farmacia y Parafarmacia: FarmaciasDirect
Perfumería y Cosmética: Primor
Supermercados e Hipermercados: Eroski – Caprabo
Bricolaje: Leroy Merlin
Electrodomésticos: Worten
Flores y Plantas a Domicilio: Original Flor
Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa
Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea
Joyería: Uno de 50
Moda General: Mango
Moda Infantil: Kiabi
Moda Íntima y Baño: Women’secret
Zapatería: Skechers
Pizzas a Domicilio: Domino’s
Electrónica, Informática y Tecnología: Media Markt
Juguetes y Videojuegos: Game
Papelería y Material de Oficina: 123tinta.es
Tiendas de Deportes: Decathlon
Alimentos y Productos para Mascotas: Tiendanimal
Marketplace Venta Propia y Venta de Vendedores Externos: El Corte Inglés
Puericultura y Artículos para el Bebé: BebéCenter
Tiendas y Plataformas de Segunda Mano: Wallapop
Trofeos Especiales 2026
Mejor Experiencia del Cliente: Sabor a España
Mejor Atención al Cliente: Uno de 50
Contacto:
Maribel Torres
Directora General Comercio del Año en España
Maribel.torres@mejorcomercio.es
www.mejorcomercio.es
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