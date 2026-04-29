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Arrancan las votaciones del Mejor Comercio del Año® 2027 y el Mejor Comercio Online del Año® 2027

Emprendedores de Hoy
miércoles, 29 de abril de 2026, 21:06 h (CET)

Desde el pasado 16 de abril y hasta el 21 de septiembre, los consumidores ya pueden votar para elegir el Mejor Comercio del Año® 2027, El Mejor Comercio Online del Año® 2027 y la Mejor Franquicia del Año® 2027.


La opinión de los consumidores es un factor esencial para las marcas que deseen colocar a su cliente en el centro de todas sus estrategias. La estrategia “Customer Centric” está alineada con el valor que aporta Comercio del Año a los retailers, la encuesta más grande en España dirigida a los consumidores, en la que, para elegir a los ganadores, no existe jurado, sino que es el propio consumidor a través de su voto quien decide.


Gracias a los resultados recogidos de las votaciones, los retailers pueden conocer mucho mejor los hábitos de consumo de sus clientes, entender su comportamiento y aplicar acciones orientadas a mejorar la satisfacción de estos.


Los principales beneficios para las marcas participantes, son contar con informes detallados sobre la valoración de los consumidores, así como también de sus principales competidores, y de esta forma poder analizar y utilizar estos valiosos datos a la hora de tomar decisiones que impliquen la mejora de experiencia de compra para sus clientes.


Con más de 100.000 votos en su última edición, los trofeos de Comercio del Año son en la actualidad el punto de referencia para la investigación del consumidor en los diferentes sectores del retail. Los trofeos “Mejor Comercio del Año” son un sinónimo de garantía, calidad y confianza para los consumidores, ya que representan el fiel reflejo de su voz. Y para las marcas, conseguir el sello les permite ganar mayor visibilidad y notoriedad a la hora de llegar a sus clientes potenciales.


En esta edición, se vuelve a resaltar la importancia de la experiencia como factor clave a la hora de ofrecer excelencia a los consumidores, se contará nuevamente en esta edición con los trofeos de “Mejor Experiencia de Cliente” en compra física y/o en compra online “Mejor Atención al Cliente”. Ser reconocido como la “Mejor Experiencia de Cliente” y/o “Mejor Atención al Cliente” confirma el éxito de la cadena elegida para garantizar a los consumidores la calidad de su experiencia.


Para los consumidores, COMERCIO DEL AÑO representa una oportunidad para elegir a sus marcas favoritas, y además responder a la encuesta les permitirá participar en un sorteo para ganar fantásticos regalos, entre ellos entrar en sorteo para 1 viaje a Roma para 2 personas, 1 TV LED 55” Samsung Crystal UHD, 10 tarjetas regalo Amazon de 50€, 5 altavoces Bluetooth JBL y 10 cupones “Mega Millonario” de la ONCE.


Las marcas candidatas ya están movilizando a sus clientes para conseguir el voto.


Si una marca desea participar, todavía se puede formar parte de esta edición y beneficiarse de este reconocimiento.


Estas son las marcas ganadoras de la edición anterior:


Marcas ganadoras al Mejor Comercio del Año (MCA) 2026

Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes


Perfumería y Cosmética: Primor


Óptica: General Óptica


Hipermercados: Eroski


Productos Eco y Bio: Veritas


Productos Frescos: Eroski


Supermercados: Aldi


Supermercados de Proximidad: Eroski City – Caprabo


Tiendas Gourmet y Delicatessen: Sabor a España


Supermercados Discount: Aldi


Bricolaje: Leroy Merlin


Cocinas: èggo


Jardinería: Leroy Merlin


Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa


Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea


Joyería: Uno de 50


Moda Mujer: Mango


Moda General: Primark


Zapaterías: Deichmann


Cafeterías y Heladerías: Häagen Dazs


Hamburgueserías: Goiko


Panaderías – Degustación: Bertiz


Restaurantes de Comida Casual: La Tagliatella


Restaurantes de Comida Internacional: UDON


Restaurantes de Servicio Rápido: McDonald’s


Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos


Electrónica, Informática, Tecnología y Electrodomésticos: Media Markt


Libros y Música: Fnac


Tiendas de Deportes: Decathlon


Multiproducto: Tedi


Marcas ganadoras a la Mejor Franquicia del Año (MFA) 2026

Cosmética Natural: La Botica de los Perfumes


Óptica: General Óptica


Supermercados de Proximidad: Eroski City – Caprabo


Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa


Cafeterías y Heladerías: Häagen Dazs


Panaderías – Degustación: Bertiz


Restaurantes de Comida Casual: La Tagliatella


Restaurantes de Comida Internacional: Udon


Tapas y Cervecerías: 100 Montaditos


Libros y Música: Fnac


Multiproducto: Tedi


Marcas ganadoras al Mejor Comercio Online del Año (MCO) 2026

Cosmética Natural: Yves Rocher


Farmacia y Parafarmacia: FarmaciasDirect


Perfumería y Cosmética: Primor


Supermercados e Hipermercados: Eroski – Caprabo


Bricolaje: Leroy Merlin


Electrodomésticos: Worten


Flores y Plantas a Domicilio: Original Flor


Menaje, Artículos para el Hogar y Regalos: Casa


Muebles, Decoración y Textil Hogar: Ikea


Joyería: Uno de 50


Moda General: Mango


Moda Infantil: Kiabi


Moda Íntima y Baño: Women’secret


Zapatería: Skechers


Pizzas a Domicilio: Domino’s


Electrónica, Informática y Tecnología: Media Markt


Juguetes y Videojuegos: Game


Papelería y Material de Oficina: 123tinta.es


Tiendas de Deportes: Decathlon


Alimentos y Productos para Mascotas: Tiendanimal


Marketplace Venta Propia y Venta de Vendedores Externos: El Corte Inglés


Puericultura y Artículos para el Bebé: BebéCenter


Tiendas y Plataformas de Segunda Mano: Wallapop


Trofeos Especiales 2026

Mejor Experiencia del Cliente: Sabor a España


Mejor Atención al Cliente: Uno de 50


Contacto:


Maribel Torres


Directora General Comercio del Año en España


Maribel.torres@mejorcomercio.es


www.mejorcomercio.es


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