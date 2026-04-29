Otra especie, los mismos dilemas humanos en el último libro de Bremer

El escritor hispano-alemán Frido Bremer presenta La Vida Cefalotórax, una novela original y provocadora, acompañada de su precuela en formato cómic, Homo cefalotorensis, en la que invita al lector a explorar una civilización sorprendentemente cercana pero muy diferente de la humana.





La obra sitúa al lector en un planeta remoto habitado por el Homo cefalotorensis, una especie de homínidos cuya evolución ha seguido un camino paralelo al de los humanos, pero con una diferencia clave: la desaparición del cuello tras una mutación ocurrida hace aproximadamente 1,5 millones de años.





Sin embargo, esto no impide que su desarrollo cultural, social y tecnológico sea comparable al de la humanidad, e incluso superior en algunos campos.





A través de una narrativa ágil, irónica y accesible, el libro plantea un escenario en el que esta civilización ha logrado lo que en la Tierra sigue siendo un desafío: la paz duradera y la igualdad económica y social.





“Se trata de un logro alcanzado tras una guerra devastadora, mediante esfuerzo colectivo, dificultades y una dosis de azar, que convierte a los cefalotórax en un modelo inspirador para otras civilizaciones”, explica el autor.





El complemento perfecto, el cómic ilustrado del mundo Cefalotorensis

El universo creado por Bremer se expande con Homo cefalotorensis, un cómic que recopila ilustraciones y breves descripciones de personajes históricos y ciudadanos de este mundo ficticio.





Según el relato, los cefalotórax mantenían contacto con un reducido grupo de humanos, compartiendo información sobre su existencia de forma discreta para proteger su anonimato. La ausencia de pruebas visuales reales se sustituye por estos testimonios gráficos, que aportan profundidad y verosimilitud al conjunto.





Con una propuesta que combina humor, crítica social y ciencia ficción, Frido Bremer construye una obra que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre el presente y las posibilidades futuras de nuestra propia sociedad.



