Ambiseint refuerza su red con nuevas delegaciones en Madrid y Alicante

La compañía responde a la creciente demanda con una ambiciosa ampliación de su red de franquiciados, garantizando un servicio más cercano y de calidad Ambiseint, empresa líder en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional, continúa su ambicioso plan de expansión con la apertura de dos nuevas delegaciones franquiciadas en zonas estratégicas: Madrid Sur y Alicante Sur. Estas incorporaciones no solo consolidan su presencia en regiones clave, sino que también responden a la alta demanda de soluciones de aromatización profesional, cada vez más valoradas por empresas de todos los tamaños y sectores.

Una estrategia de expansión basada en la proximidad y la calidad

La expansión de Ambiseint para 2025 se centra en reforzar su cobertura en zonas donde ya tiene presencia activa, con el objetivo de atender la creciente demanda de sus servicios y ofrecer un servicio aún más cercano, eficiente y personalizado. Este modelo permite optimizar los tiempos de respuesta y atender mejor a una clientela creciente que busca diferenciarse a través del Marketing Olfativo.

Fernando Castillo, CEO de Ambiseint, señala: "El crecimiento de la demanda está siendo impresionante, cada día, todo tipo de empresas están más concienciadas en la utilización de nuestros servicios de marketing Olfativo en sus instalaciones. Con estas nuevas aperturas damos un paso más en nuestro compromiso por ofrecer un servicio de calidad, con cercanía y excelencia. Nuestra estrategia de expansión sostenible nos permite crecer con seguridad y fortalecer el liderazgo de Ambiseint".

Historias de éxito: empleados y multifranquiciados que apuestan por Ambiseint

La nueva delegación de Madrid Sur, gestionada por Jairo Peral Martín, un profesional con sólida trayectoria comercial, cubrirá inicialmente municipios como Getafe, Pinto, Valdemoro, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Seseña y Aranjuez, con vistas a expandirse hacia el norte de la provincia de Toledo.

Por su parte, en Alicante Sur, la apertura cobra un valor especial: el nuevo franquiciado, Alejandro García Lazarín, ha sido empleado de Ambiseint en la delegación de Murcia durante más de 8 años. Tras conocer desde dentro el modelo de negocio, decidió emprender su propio camino como franquiciado. Un ejemplo claro de que Ambiseint es un negocio accesible que genera tanta confianza que incluso quienes lo viven desde dentro apuestan por él como oportunidad de futuro.

Este fenómeno no es aislado: cada vez más empleados y multifranquiciados se suman a la red, lo que refuerza la solidez y atractivo del modelo Ambiseint.

Un modelo rentable, accesible y sin riesgos

Ambiseint ofrece una franquicia de fácil gestión y alta rentabilidad, con una inversión inicial asequible desde 24.900€ (+IVA). No requiere local comercial ni mucho personal, y está libre de cánones o royalties.

Además, la central proporciona formación integral, soporte comercial y operativo continuo, y un catálogo de productos de fabricación propia con calidad profesional. Ambiseint es también la única franquicia del sector que ofrece garantía total, con recompra de inversión si no se cumplen las expectativas durante los primeros 6 meses del negocio, lo que convierte este modelo en una apuesta segura para emprendedores.