Juanjo López, portavoz de Trablisa Integrated Security; 'La tecnología debe anticiparse al riesgo, no solo reaccionar a él'

El responsable de la división tecnológica de Trablisa desgrana los retos del sector y la estrategia de la compañía para liderar la innovación en seguridad.

Juanjo, director comercial en Trablisa Integrated Security, analiza los principales retos del sector de la seguridad privada y cómo la compañía, a través de su división tecnológica, está liderando la innovación con soluciones adaptadas, la integración de culturas tras adquisiciones y el papel de la inteligencia artificial en el día a día profesional.

La conversación, enmarcada en una entrevista conducida por Andrea Castañar para el podcast Disruptores Digitales, disponible en Spotify, ofrece una visión estratégica que marca el rumbo del nuevo modelo de protección.

Tu trayectoria no comenzó en el sector de la seguridad. ¿Cómo ha sido ese camino hasta tu rol actual en Trablisa Integrated Security?

Yo soy ingeniero, pero empecé en el mundo del marketing y los eventos, donde aprendí mucho sobre comunicación y gestión de clientes. Más adelante me fui acercando a la tecnología, que me atrapó por su capacidad para generar soluciones reales. Eso me llevó a especializarme en proyectos tecnológicos, y desde ahí acabé en el mundo de la seguridad. En Trablisa he podido unir todo ese recorrido: lo comercial, lo técnico y lo operativo.

La compañía celebra sus 50 años. Ha evolucionado muchísimo a nivel de modelo de negocio. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Y cómo la has vivido tú?

La evolución ha sido muy curiosa porque Trablisa ha sido una empresa muy arraigada familiarmente y muy potente en Baleares. Hace unos años dio el primer salto a la península y ha tenido un crecimiento bastante grande en los últimos 6, 7 años. Un crecimiento orgánico con referencias importantes como cuando empezó a llevar la vigilancia de más de 40 aeropuertos. Luego, con la compra de empresas de tecnología, hemos evolucionado hacia una empresa con capacidad de ofrecer una solución integral de seguridad, donde la tecnología es el catalizador de cualquier propuesta.

¿Cómo hacéis para combinar esta parte tradicional con este nuevo mundo tan tecnológico?

El mayor reto ha sido precisamente combinar esos dos mundos. Hay clientes muy tradicionales que requieren una parte presencial, pero al mismo tiempo buscan soluciones automatizadas, eficientes y que generen datos. Nos hemos posicionado como una empresa que entiende bien ambos lenguajes y que puede dar respuesta desde lo clásico hasta lo más vanguardista.

Con respecto a la integración de la nueva empresa tecnológica con el resto del grupo Trablisa. ¿Cómo fue ese proceso?

El gran aprendizaje fue que trabajar en equipo da mejores resultados que hacerlo por separado. Pasamos de soluciones aisladas a construir un paquete integral de seguridad. Fue muy enriquecedor ver cómo equipos multidisciplinares, que antes trabajaban de forma aislada, podían generar mucho más impacto colaborando.

Además de la integración de equipos en Trablisa, también mencionaste una experiencia anterior que cambió por completo tu forma de entender la relación con los proveedores. ¿Qué papel han jugado los proveedores en tu evolución profesional y en la construcción de soluciones para el cliente?

Hubo un momento en mi carrera en el que la empresa en la que trabajaba decidió cambiar el modelo de negocio y nos quedamos sin fábrica, sin producto propio. Eso me obligó a cambiar mi aproximación al cliente y empecé a construir propuestas de valor basadas en soluciones tecnológicas de terceros. Ahí fue cuando dejé de ver a los proveedores como proveedores y empecé a verlos como partners. Teníamos que involucrarnos con ellos desde el inicio del desarrollo de cada solución, no era simplemente comprar un producto y revenderlo. Eso cambió completamente la relación y, en ese momento, conseguimos transformar tecnológicamente la compañía. A día de hoy, sigo trabajando con algunos de esos partners.

¿Cuáles han sido los momentos que te han marcado especialmente en estos últimos años en la empresa?

Uno fue durante la pandemia. De un día para otro nos vimos con 150 personas en casa y tuvimos que reaccionar muy rápido. Montamos una red de webinars con proveedores y desarrollamos soluciones como cámaras térmicas, control de colas o geolocalización. Fue un momento clave para fortalecer el trabajo transversal en los equipos.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que has extraído de los últimos años de evolución?

Muchas veces lo que falta es que nos escuchemos más dentro de los equipos; y, sobre todo, que lo que propongas, lo pruebes. Que no se quede en una presentación. Que sea tangible.

Esa actitud de pasar de la reflexión a la acción ha sido una constante en los últimos años para Juanjo, quien también subrayó la importancia de conectar las capacidades internas de la empresa con las necesidades reales del cliente. En su día a día, esta orientación práctica se traduce en estar muy cerca del cliente, entender su contexto y adaptar las soluciones tecnológicas desde la experiencia, no solo desde el diseño.

Como conclusión, Juanjo destaca que la evolución tecnológica no puede perder de vista lo esencial: “Ya no vendemos productos, vendemos confianza. El cliente no quiere saber si hay una cámara o un sensor, quiere saber si está protegido”.

La entrevista completa ya está disponible en Spotify, donde se profundiza en la transformación del sector seguridad y en las claves del liderazgo en entornos en constante evolución.

