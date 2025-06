Reconocimientos internacionales consolidan la visión transformadora de Andrés Farrugia en Caja de Ahorros

La trayectoria de Andrés Farrugia como líder transformador en el sector bancario panameño ha sido avalada por múltiples premios internacionales, reforzando el posicionamiento de Caja de Ahorros como una institución sólida, cercana y comprometida socialmente Con más de 30 años de experiencia en los sectores financiero e inmobiliario, Andrés Farrugia ha demostrado que es posible liderar una banca pública con visión moderna, alto impacto social y estricta responsabilidad institucional.

Bajo su dirección, Caja de Ahorros ha logrado reconocimientos nacionales e internacionales que consolidan su perfil como referente en transformación bancaria y en la inclusión de todos los panameños en el sistema financiero.

Entre los galardones más relevantes destaca el Premio Platino Fintech Americas en la categoría de Inclusión Financiera (2020), que reconoció la capacidad de la entidad para acercar productos financieros a sectores históricamente excluidos. Ese mismo año, Caja de Ahorros fue distinguida con el Premio Gold al Impacto Social por el programa Banca de Oportunidades, diseñado para ofrecer condiciones justas y accesibles a miles de familias panameñas en busca de estabilidad económica.

El reconocimiento "Caja Amiga" también resalta la atención humana, cercana y empática que caracteriza el servicio al cliente del banco, mientras que a nivel organizacional, Caja de Ahorros fue reconocida por Great Place to Work como uno de los mejores lugares para trabajar en Panamá, validando su cultura interna enfocada en el bienestar y el crecimiento profesional de sus colaboradores.

"Cada premio recibido es el reflejo de una estrategia coherente y colectiva, basada en la convicción de que la banca pública debe servir al país con transformación, cercanía y responsabilidad", afirmó Andrés Farrugia.

La gestión de Andrés Farrugia ha llevado a Caja de Ahorros a consolidar su presencia nacional con más de 60 sucursales, a liderar el mercado en productos como el crédito hipotecario y las cuentas de ahorro, y a mejorar su calificación de riesgo internacional de AA a AAA+, confirmando su solidez financiera y su capacidad de adaptación ante los desafíos del entorno.

Uno de los hitos más significativos de esta transformación ha sido el lanzamiento de ANDREA, el asistente virtual inteligente que desde 2020 ha redefinido la experiencia de servicio al cliente en Caja de Ahorros. ANDREA atiende de manera virtual, ágil y eficiente a los clientes, facilitando el acceso a productos y servicios a través de dispositivos digitales, sin perder la calidez y la atención personalizada que caracterizan al banco.

"Queremos seguir construyendo una institución que combine nuestra tradición de más de 90 años con una visión de futuro, en donde la tecnología, la sostenibilidad y la inclusión formen parte de nuestro ADN", subrayó Andrés Farrugia, destacando que la transformación no es un objetivo puntual, sino un proceso constante.

Los reconocimientos obtenidos no son trofeos aislados, sino el resultado de una gestión estratégica enfocada en transformar vidas, fortalecer la confianza en la banca pública y proyectar a Caja de Ahorros como una institución de clase mundial, al servicio de todos los panameños.