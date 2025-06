Protocolos de uso eficiente de agua, reutilización del material sobrante o impulso de la construcción industrializada, claves para reducir la contaminación en obra

Aunque en los últimos años se han multiplicado los esfuerzos por promover edificios más eficientes y responsables con el medio ambiente, buena parte del impacto ambiental también se produce en el proceso de construcción. Otras medidas que deberían impulsarse, según los expertos de Sto Ibérica, durante la obra son usar maquinaria preferiblemente eléctrica o híbrida, formar a los trabajadores en gestión eficiente de recursos o un mayor enfoque rehabilitador El sector de la construcción es uno de los motores económicos más potentes del mundo, pero también uno de los más contaminantes. Según los datos publicados por el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), representa el 32% del consumo energético mundial y genera aproximadamente el 34% de las emisiones globales de CO₂. Además, materiales ampliamente utilizados como el cemento y el acero son responsables de cerca del 18% de estas emisiones, lo que convierte a la actividad constructiva en un factor crítico dentro del cambio climático. Aunque en los últimos años se han multiplicado los esfuerzos por promover edificios más eficientes y con materiales más responsables para el medio ambiente, buena parte del impacto ambiental se sigue produciendo en la fase menos visible del proceso: la propia obra.

Este reto ha llevado al Pacto Verde Europeo, o a iniciativas específicas como la Estrategia de Economía Circular, a insistir en la necesidad de transformar la construcción en un sector más limpio y eficiente, desde el diseño hasta el desmontaje. Para abordar este desafío, los expertos de Sto Ibérica, filial de la empresa alemana especializada en la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, han identificado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio) siete claves para reducir la contaminación durante el proceso de construcción:

Optimización del consumo de agua en obra. La escasez de agua es una amenaza creciente y, en el ámbito de la construcción, se utiliza de forma intensiva en tareas como la limpieza de herramientas, el curado de materiales, el mezclado de productos o el control de polvo. Si no se gestiona adecuadamente, este uso puede traducirse en un consumo desproporcionado y en la contaminación de acuíferos por vertidos no controlados. Para minimizar su impacto, es fundamental adoptar medidas que minimicen esta amenaza, como seleccionar productos que requieran menos agua para su aplicación o limpieza, controlar las operaciones en obra mediante protocolos de uso eficiente, fomentar la reutilización del agua, o establecer zonas de lavado delimitadas con sistemas de decantación o filtrado.

Transporte y maquinaria más eficiente para reducir emisiones. Gran parte de la contaminación que se genera en obra proviene del uso de maquinaria pesada y del transporte de materiales. Esto se debe, sobre todo, a la quema de gasóleo y gasolina, que libera gases de efecto invernadero y partículas perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Para reducir estas emisiones, es importante usar maquinaria más moderna y eficiente, preferiblemente eléctrica o híbrida, y mantenerla en buen estado. También ayuda planificar mejor la obra: evitar desplazamientos innecesarios, reducir los tiempos en los que la maquinaria está encendida sin trabajar o usar, cuando sea posible, combustibles alternativos como biocombustibles o gas natural.

Gestión eficiente de residuos . La construcción genera toneladas de residuos, tanto en obras nuevas como en rehabilitaciones. Desde embalajes, recortes de material y restos de mortero, hasta escombros derivados de demoliciones parciales, el volumen puede desbordar cualquier previsión si no se gestiona bien. Para reducir este impacto, es esencial planificar la obra con criterios de economía circular: pedir lo necesario, usar sistemas con desperdicio mínimo y reutilizar sobrantes siempre que sea posible. Muchos materiales, como placas de yeso, restos de aislamiento, madera o ladrillos, pueden reincorporarse a otras fases del proyecto o enviarse a centros de valorización.

Industrialización del proceso constructivo. La construcción industrializada permite fabricar elementos como paneles, fachadas o módulos completos en entornos controlados y transportarlos a obra para su ensamblaje. Este enfoque mejora la precisión, reduce residuos, evita errores y acorta plazos de ejecución. Además, al reducir los trabajos in situ, se minimiza el uso de agua, energía y emisiones derivadas del transporte y la maquinaria.

Digitalización y planificación con herramientas BIM. Esta planificación digital permite modelar digitalmente la obra antes de ejecutar, simulando consumos de materiales, impactos energéticos y ciclos de vida, lo que permitirá evitar errores de diseño, sobrecostes, solapes y retrabajos, y, en definitiva, un uso más eficiente de los recursos y una menor generación de residuos. Además, las plataformas digitales permiten monitorizar en tiempo real los consumos de energía, agua y emisiones, facilitando una gestión ambiental más rigurosa.

Formación y concienciación del personal en obra. La tecnología no es suficiente si no se acompaña de una cultura de sostenibilidad en los equipos. Formar a los trabajadores en prácticas limpias, seguridad ambiental y gestión eficiente de recursos es clave para implementar con éxito cualquier estrategia de este tipo. Desde protocolos de separación de residuos hasta buenas prácticas en el uso del agua o la maquinaria, el compromiso del equipo humano es decisivo.

La rehabilitación como foco. Frente a la obra nueva, la rehabilitación genera menos residuos, requiere menos materiales y tiene un impacto ambiental menor durante su ejecución. Una apuesta especialmente necesaria si se tiene en cuenta que, según Green Building Council España (GBCE), el 85% del parque inmobiliario en nuestro país es energéticamente ineficiente y que la tasa de renovación apenas alcanza el 2 % anual.