Caso Azagra: el banquillo espera al “hermanísimo”, la Justicia no hace distingos

Lo que sigue a continuación es un breve trabajo de documentación pues, a veces, las trampas del poder no se hacen en habitaciones oscuras, sino a plena luz del día, con membrete oficial y firma digital. Y cuando eso pasa, queda el BOE, los correos, las agendas, y una jueza con tiempo y paciencia.

El auto judicial firmado por Beatriz Biedma es de los que se clavan como una daga y no por sus giros literarios, sino por la solidez helada de los hechos. En él, la magistrada rechaza el recurso de David Sánchez —el hermano del presidente del Gobierno— y abre juicio oral contra once personas por un cúmulo de decisiones administrativas que, según la justicia, no fueron torpes, sino directamente ilegales.

Puesto innecesario

Lo primero que desmonta el auto es la coartada técnica. El supuesto “coordinador de conservatorios” no era necesario. No había demanda. No había urgencia. No había memoria que lo justificara con rigor.

Lo que sí había —y en abundancia— eran versiones cambiantes, declaraciones contradictorias, directores que se pasaban la pelota y una ficha de creación que no se sostiene.

La pregunta que lanza la jueza es más bien retórica, pero afilada: “Si el puesto era tan vital, ¿por qué todos se escaquean de haberlo pedido?”.

El puesto tenía nombre desde el principio

La segunda conclusión es aún más grave pues el puesto no se creó para ser ocupado, sino para ser otorgado. Y no a cualquiera sino a David Sánchez Pérez-Castejón, alias “el hermanísimo”, como ya se le conocía por correo interno y pasillos de la cultura en Badajoz antes de que saliera siquiera la convocatoria pública.

El auto recoge correos, declaraciones y testigos que apuntan a lo que todo el mundo sabía, pero nadie decía en voz alta: el proceso era un teatro y el papel protagonista ya tenía nombre y apellidos. Por si alguien cree en las casualidades, ahí está la prueba de la plataforma Airbnb: un perfil con foto y datos de Sánchez pidiendo un alquiler en Badajoz el día antes de la entrevista. Texto literal: "Me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital".

Si eso no es certeza anticipada, habrá que redefinir el término.

Se adaptó el puesto a su medida

Tercera evidencia. El puesto no solo se le dio, sino que al parecer se ajustó a su gusto y conveniencia.

En teoría, el cargo era para coordinar actividades de los conservatorios, Sánchez es músico. En la práctica, David Sánchez se dedicó casi en exclusiva al programa Ópera Joven, del que era entusiasta y protagonista. A tal punto, que los directores pensaban que ya no trabajaba para ellos. Estuvo de excedencia un año. No lo sustituyeron. A su vuelta, no tenía ni despacho. Dirigió la orquesta dos veces en 2018, dos en 2019, una en 2020; y poco más. El resto, silencio y notas, pero de prensa.

La jueza lo resume sin rodeos: el trabajo se hizo a su antojo, no según lo estipulado. Y el contrato fue sostenido como quien aguanta una vela encendida bajo la lluvia, hasta que el escándalo lo apagó.

El segundo puesto para el amigo

El cuarto indicio no es menos grave pues otro puesto de dirección fue creado a medida para el amigo de Sánchez, Luis Carrero, exasesor de Moncloa, con quien trabajaba ya de hecho. No hacía falta una investigación profunda para notarlo, pues bastaban los correos cruzados antes de que existieran siquiera las bases del puesto.

Carrero aparece planificando presupuestos, proponiéndose para cargos del proyecto 'Operegrina', gestionando subvenciones. Una sombra administrativa al servicio de un solo beneficiario, bajo la cobertura de un cargo público.

El auto señala que David Sánchez utilizó su influencia sobre el director de Cultura y otros altos cargos de la Diputación para que esa plaza también se habilitara, con el objetivo claro de asegurar a su colaborador de confianza.

Cierre en clave judicial

Y por si alguien pensaba que se podía enturbiar el proceso a base de recursos, quejas o victimismo político, la jueza deja un recordatorio en tinta negra: el juicio no es el boletín de Ferraz ni una columna de opinión. Será público, oral, contradictorio, con pruebas y testigos.

Será entonces cuando sepamos si hay culpables o solo torpes. Pero de momento, lo que hay son indicios. Claros, numerosos y documentados.

Cuando la administración se vuelve personal

Lo llamaron caso Azagra, aunque el nombre no importa tanto como el método: crear un puesto para alguien, disimularlo, maquillarlo de mérito y usar fondos públicos para pagar una agenda privada.

El problema no es que David Sánchez sea hermano de quien es. El problema es si usó esa circunstancia o condición para obtener un trabajo que no habría conseguido por sí mismo.

El banquillo ya está listo y el juicio dirá el resto.

Esquema de los hechos

1. David Sánchez fue contratado como coordinador de las actividades de los conservatorios en la Diputación de Badajoz. Un puesto de alta dirección que, según la magistrada, no tenía justificación alguna. La plaza no era necesaria. No había informe serio que la respaldara. Nadie en Cultura reclamó ese cargo. Y sin embargo, se creó. ¿Por qué? La respuesta está en el segundo punto del auto: ese puesto se creó para él. Y todo el mundo lo sabía.

2. Correos corporativos, testimonios, hasta un perfil de Airbnb usado por David Sánchez días antes de la entrevista. En él escribe: "me voy a trasladar a trabajar a Badajoz capital". Es decir, ya sabía que tenía el puesto. Antes de que salieran siquiera las bases del proceso. Los correos lo llamaban "el hermanísimo". Testigos aseguran que era un secreto a voces.

3. Pero no se quedó ahí. Una vez contratado, el puesto empezó a adaptarse a sus gustos. Sánchez se volcó en el proyecto Ópera Joven, una iniciativa cultural que le interesaba personalmente. Los conservatorios quedaron al margen. Dirigió unas pocas orquestas, pidió una excedencia de un año, volvió sin despacho… y nunca se le sustituyó. El auto dice que su labor nunca encajó con las funciones que se le habían asignado por contrato. Era un puesto hecho a medida. Un traje caro, pagado con dinero público.

4. Y luego está el segundo traje a medida: el del amigo. Luis Carrero, exasesor de Moncloa, íntimo de David Sánchez, fue colocado como Jefe de Programas Transfronterizos. Un puesto diseñado, según el auto, para seguir ayudando a Sánchez desde dentro. Correos, presupuestos, documentos internos... todo apunta a una dinámica ya establecida antes del nombramiento. Dos puestos. Dos personas. Una misma voluntad detrás, según la jueza.

5. El proceso judicial no ha terminado. La jueza ha recordado que la verdadera prueba se verá en juicio público, oral y contradictorio, como exige la ley. Pero las preguntas ya están sobre la mesa. ¿Se puede construir un puesto público desde la cercanía al poder? ¿Se puede disfrazar como mérito lo que nace del enchufe? ¿Y cuántas veces ha ocurrido sin que nadie lo cuente?

6. David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, Luis Carrero y otras ocho personas tendrán que explicarlo todo ante el tribunal. La justicia —como la música— tiene sus tempos. Y este juicio... acaba de empezar.

Implicados

En el proceso judicial conocido como el "caso Azagra", un total de once personas están siendo procesadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias relacionados con contrataciones en la Diputación de Badajoz.

Los principales implicados son:

1. David Sánchez Pérez-Castejón: Hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se le acusa de haber sido favorecido en la creación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz, adaptado a sus preferencias personales y profesionales.

2. Miguel Ángel Gallardo: Presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE en Extremadura. Se le imputa por su presunta participación en la creación y modificación de puestos para beneficiar a David Sánchez y a Luis Carrero.

3. Luis Carrero Pérez: Exasesor de Moncloa y amigo íntimo de David Sánchez. Se le acusa de haber obtenido un puesto en la Diputación de Badajoz creado específicamente para él, con el fin de continuar colaborando con Sánchez.

4. Ricardo Cabezas: Diputado del área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Se le señala por su intervención directa en la creación del puesto adjudicado a Luis Carrero.

5. Manuel Candalija: Director del área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Participó en la creación del puesto para Carrero y formó parte de la comisión de valoración para su entrevista.

6. Francisco Martos: Alcalde de Castuera y delegado de Cultura y Deportes entre 2019 y 2023. Se le investiga por su posible implicación en las contrataciones irregulares.

7. Félix González: Funcionario de la Diputación de Badajoz. Su implicación está relacionada con la tramitación de los procedimientos administrativos cuestionados.

8. Emilia Parejo: Funcionaria de la Diputación de Badajoz. Se le investiga por su participación en los procesos de contratación bajo sospecha.

Los nombres de las tres personas restantes no han sido divulgados públicamente en las fuentes disponibles hasta la fecha.

Este caso ha generado un considerable interés mediático y político, dada la implicación de figuras cercanas al presidente del Gobierno y altos cargos del PSOE en Extremadura.