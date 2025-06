GoodData presenta AI Smart Search, la búsqueda inteligente impulsada por IA

Una experiencia de búsqueda universal que aporta velocidad, simplicidad y contexto a la inteligencia empresarial GoodData, la plataforma de análisis nativa de IA, presentó hoy AI Smart Search, una experiencia de búsqueda inteligente diseñada para ayudar a los usuarios a localizar instantáneamente el contenido de análisis en su espacio de trabajo. Ya sea que se trate de un tablero, una visualización o información guardada, Smart Search elimina las conjeturas de la navegación y pone la información correcta al alcance de su mano, en segundos.

Al combinar los patrones modernos de UX con la comprensión semántica impulsada por la IA, esta nueva función lleva la facilidad de las herramientas de búsqueda de nivel de consumidor a la analítica empresarial. Desde búsquedas rápidas hasta descubrimientos profundos, Smart Search está diseñado para ayudar a todos, desde profesionales expertos en datos hasta ingenieros de análisis, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar, reutilizar y explorar lo que ya existe en su entorno de análisis.

Busca cualquier cosa. Al instante. Inteligentemente.

Con una sola pulsación de tecla, los usuarios pueden acceder a una barra de búsqueda global integrada en la navegación principal del espacio de trabajo. Esta función nativa de IA va más allá de la coincidencia de palabras clave: utiliza la similitud semántica basada en vectores para mostrar los resultados más relevantes en función de nombres, descripciones y etiquetas.

Las capacidades clave incluyen:

Coincidencia semántica : comprende el significado de la consulta para ofrecer paneles, visualizaciones y métricas relevantes, incluso cuando la redacción no es exacta (por ejemplo, la búsqueda de "tendencias de ingresos mensuales" puede devolver información titulada "Ingresos a lo largo del tiempo" o "Crecimiento de las ventas mensuales").

: comprende el significado de la consulta para ofrecer paneles, visualizaciones y métricas relevantes, incluso cuando la redacción no es exacta (por ejemplo, la búsqueda de "tendencias de ingresos mensuales" puede devolver información titulada "Ingresos a lo largo del tiempo" o "Crecimiento de las ventas mensuales"). Vistas previas contextuales : cada resultado incluye metadatos como el tipo de objeto, la última marca de tiempo editada y la puntuación de confianza.

: cada resultado incluye metadatos como el tipo de objeto, la última marca de tiempo editada y la puntuación de confianza. Comentarios en tiempo real : Los resultados aparecen después de escribir cada carácter, actualizándose dinámicamente sin necesidad de presionar Enter.

: Los resultados aparecen después de escribir cada carácter, actualizándose dinámicamente sin necesidad de presionar Enter. Recuperación histórica : muestra las búsquedas recientes de forma predeterminada, lo que ayuda a los usuarios a volver rápidamente a exploraciones anteriores.

: muestra las búsquedas recientes de forma predeterminada, lo que ayuda a los usuarios a volver rápidamente a exploraciones anteriores. Navegación accesible : Totalmente operable con el teclado, navega con flechas, selecciona con Intro, sale con Esc y más, para una experiencia inclusiva y eficiente.

: Totalmente operable con el teclado, navega con flechas, selecciona con Intro, sale con Esc y más, para una experiencia inclusiva y eficiente. Resultados con reconocimiento de permisos: los usuarios ven solo lo que permite su nivel de acceso, lo que garantiza la privacidad y el cumplimiento en todos los roles. Arquitectura impulsada por IA

Bajo el capó, GoodData AI Smart Search se basa en una base escalable y segura que garantiza velocidad y precisión a escala:

Qdrant Vector Store: Proporciona alta disponibilidad y escalabilidad automática para un rendimiento de búsqueda rápido y confiable en entornos empresariales.

Proporciona alta disponibilidad y escalabilidad automática para un rendimiento de búsqueda rápido y confiable en entornos empresariales. Modelo de lenguaje pequeño multilingüe: genera incrustaciones para entidades de capa semántica casi en tiempo real, lo que permite la compatibilidad con diversas entradas de idioma.

genera incrustaciones para entidades de capa semántica casi en tiempo real, lo que permite la compatibilidad con diversas entradas de idioma. Algoritmos avanzados de reclasificación: Se utilizan múltiples modelos de lenguaje para volver a clasificar los resultados de búsqueda, optimizando las respuestas más relevantes contextualmente.

Se utilizan múltiples modelos de lenguaje para volver a clasificar los resultados de búsqueda, optimizando las respuestas más relevantes contextualmente. Implementación perimetral segura y totalmente integrada: todo el procesamiento se maneja dentro de los límites de la plataforma GoodData, por lo que ningún dato sale de su entorno seguro. Esto se aplica a cualquier tipo de implementación, ya sea local o en GoodData Cloud. "GoodData AI Smart Search aporta la inteligencia de la IA y la familiaridad de la experiencia de usuario de búsqueda moderna a la analítica empresarial", dijo Jan Franek, gerente senior de productos de GoodData. "No se trata solo de encontrar paneles, se trata de acelerar el descubrimiento de información al tiempo que se reduce la duplicación y la fricción".

Para todos los usuarios, desde prosumidores hasta creadores de energía

Usuarios empresariales: Omita la creación de nuevos informes: encuentre las respuestas existentes rápidamente.

empresariales: Omita la creación de nuevos informes: encuentre las respuestas existentes rápidamente. Ingenieros de análisis : localice los elementos que desea editar, reutilizar o integrar en cuestión de segundos.

: localice los elementos que desea editar, reutilizar o integrar en cuestión de segundos. Desarrolladores: Integre la búsqueda inteligente en aplicaciones personalizadas para obtener una experiencia de usuario personalizada y de marca blanca. Búsqueda componible para cada flujo de trabajo

GoodData AI Smart Search está diseñado para brindar flexibilidad, ya sea que se use como una función nativa dentro de la plataforma GoodData o se integre en sus propias aplicaciones. Gracias a la arquitectura componible de GoodData, las empresas pueden integrar la experiencia de búsqueda a través de API y SDK, lo que ofrece un descubrimiento rápido y contextual de información directamente dentro de sus flujos de trabajo. Es una poderosa extensión del ecosistema de IA que garantiza la coherencia, la seguridad y la escalabilidad desde cero.

Mirando hacia el futuro

La IA de GoodData marca el comienzo de una nueva era de BI, en la que la IA no es solo un asistente adicional, sino una capa central e inteligente dentro de la pila de análisis. A medida que la plataforma evoluciona, se espera una orquestación e integración más profundas, así como experiencias de usuario más intuitivas, entregadas a escala, de forma segura y totalmente alineadas con las necesidades de la empresa.

AI Smart Search es uno de los primeros hitos importantes en este viaje junto con GoodData AI Assistant, una interfaz interactiva y conversacional que ayuda a los usuarios a generar información, crear paneles e interpretar datos utilizando el lenguaje natural. Juntas, estas capacidades representan un cambio fundamental hacia una experiencia analítica más inteligente y sensible al contexto.

La IA continuará expandiéndose en todas las capas de la plataforma GoodData, impulsando la inteligencia dondequiera que se necesite.

