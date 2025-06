Ferran Adrià, Dabiz Muñoz y Pol González apuestan por la tortilla de patatas

Ferran Adrià, uno de los mejores chefs del mundo, ha afirmado que "la tortilla de patatas se va a convertir en nuestra pizza, referente de la gastronomía popular española a nivel internacional". Sin duda, la tortilla de patatas es un plato tradicional que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y así lo señalan desde Tort Ferrán Adrià no es el único, otros chefs conocidos como Dabiz Muñoz, ha creado su propio formato de burguer tortilla con pan brioche. De esta forma le da el protagonismo que se merece.

La revolución gastronómica que comenzó en un sofá y hoy conquista España

Ni Ferran Adrià, ni Dabiz Muñoz. La revolución de la tortilla de patatas empezó antes, de la mano de Pol González, fundador de Tort. Fue capaz de ver el potencial del plato tradicional y las posibilidades de tener un alcance internacional, convirtiéndose en la pizza ibérica que todos amarían.

En 2022 Pol ya estaba abriéndose camino creando un plato innovador que ningún otro chef había visualizado: la tortiburguer. Es una fusión entre la tortilla de patatas de toda la vida con la hamburguesa. Una propuesta que ha conquistado el paladar del público con un concepto único e innovador.

"Si lo dice el jefe es que algo de razón lleva. Esta es exactamente la idea que tuve sentado en el sofá de mi casa. La visión de Tort es la misma que la de Ferran Adrià", afirma Pol González.

Una idea por la que desde Tort siguen apostando: "Estamos trabajando para que esto se cumpla mucho más y se cree el hábito de consumo y confíen en la tortilla".

Además de tener la tortiburguer, ofrecen diferentes tipos de tortillas rellenas. Otro punto que añade valor a la marca es que todo lo que ofrecen es fresco, las tortillas se hacen al momento gracias a la digitalización que les permite una mayor rapidez.

Una marca con alma y valor

Tort no solo ha enamorado al paladar. También ha seducido a inversores y emprendedores que buscan algo diferente: un modelo de franquicia rentable, ágil, optimizada y que cuenta con un fuerte servicio delivery. Según como ellos la definen, "es la franquicia de tortillas de la que tu abuela estaría orgullosa".

Para poder montar una franquicia Tort solo es necesario realizar una inversión desde 25.000€ dependiendo de la ubicación y el local. También es necesario un canon de entrada de 10.000€ que incluye aspectos como la cesión de la marca, la formación o el soporte.

La tortilla es la nueva pizza, pero Tort fue el primero en tortiburguers

Lo que hoy grandes chefs señalan como el próximo símbolo global de la cocina española, Tort lo lleva trabajando años. Su idea es poner en valor la tortilla y adaptarla al mercado actual.

Ha demostrado así que no hace falta tener una estrella Michelín para cambiar las reglas del juego. A veces basta con una buena idea, un plato de toda la vida y mucho descaro.

Detrás de esta expansión, está Tormo Franquicias Consulting, que a través de Tormo Capital supo ver el potencial de este emblema de la gastronomía española hace años apostando por Tort, la franquicia de comida rápida que ha revolucionado la tortilla de patatas.

