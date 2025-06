Nace en España el primer protector solar para la menopausia sin potenciales disruptores hormonales

La campaña de crowdfunding impulsada por Lamixtura by Marta León presenta una fórmula pionera pensada para la piel en perimenopausia, con los últimos avances científicos para garantizar una protección solar eficaz, a la vez que segura para las hormonas Nace el primer protector solar para la menopausia sin potenciales disruptores hormonales, formulado por científicas españolas

Una alianza entre ciencia, salud hormonal y cosmética responsable ha dado lugar a una innovación sin precedentes: el primer protector solar específicamente formulado para mujeres en perimenopausia y menopausia, libre de potenciales disruptores endocrinos y compatible con la síntesis de vitamina D.

Detrás de esta fórmula se encuentran las científicas Amaia Frade y Silvia García, cofundadoras y formuladoras de la marca de dermocosmética natural Lamixtura, junto a Marta León, ingeniera química especializada en salud hormonal femenina y divulgadora reconocida en España y América Latina.

"Analizamos más de 150 solares del mercado. Ninguno respondía a las necesidades reales de la piel en esta etapa vital", afirma Marta León. "La mayoría incluía ingredientes con potencial disruptor hormonal. Decidimos crear lo que aún no existe".

Un enfoque revolucionario: ciencia con conciencia

La formulación del solar parte de tres pilares fundamentales:

Libre de potenciales disruptores endocrinos

Compatible con la producción natural de vitamina D

Respetuosa con la dermobiota y la piel cambiante en la menopausia La propuesta combina filtros minerales, activos antioxidantes y extractos calmantes en una textura adecuada para pieles sensibilizadas, y se está desarrollando bajo estrictos criterios de seguridad, eficacia y respeto medioambiental.

Expertas al frente

El proyecto está liderado por:

Amaia Frade – Licenciada en Farmacia, especialista en formulación y cofundadora de Lamixtura

Silvia García – Licenciada en Farmacia , cofundadora y Directora Técnica de Lamixtura

Marta León – Ingeniera química, autora y especialista en salud hormonal femenina y divulgación científica "Queremos devolverle la autoridad a la mujer sobre su autocuidado", explica Silvia García. "Y hacerlo desde la ciencia, no desde el marketing vacío".

Crowdfunding para un cambio real

El protector solar está actualmente en fase de desarrollo y se prevé su lanzamiento en 2026, tras pasar todos los ensayos de eficacia, seguridad y estabilidad.

La campaña de crowdfunding, activa en kickstarter, busca recaudar 28.000 € para cubrir los costes de I+D, estudios de fotoprotección y seguridad dermatológica, además de la búsqueda de un packaging eco-responsable.

"Este no es un producto más. Es una forma de decir basta a la invisibilización de la salud femenina", afirma Amaia Frade.

Más información y contacto

Campaña: https://www.kickstarter.com/projects/lamixturaskincare/el-primer-protector-solar-formulado-para-la-perimenopausia/description

Web: https://lamixturaskincare.com/