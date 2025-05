Alternativas a ChatGPT que están cambiando las reglas del juego

Desde su aparición pública, ChatGPT ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de herramientas basadas en modelos de lenguaje y no ha parado de sorprendernos. Su implementación en distintos sectores ha despertado un interés global por la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, con la expansión del mercado, nuevas opciones tecnológicas han empezado a consolidarse y a ofrecer alternativas que buscan cubrir distintas necesidades y aspectos que el propio ChatGPT no resuelve.

De hecho, la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta experimental para convertirse en un pilar para mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación de las compañías. Especialistas de CRONUTS.DIGITAL, consultora digital que utiliza la inteligencia artificial para impulsar la estrategia digital de sus clientes, afirman que cada herramienta tiene un campo de aplicación particular, y que en muchos casos combinar varias soluciones permite obtener mejores resultados según el tipo de proyecto.

Por un lado, Copilot de Microsoft, está basado en modelos de OpenAI pero integrado en el ecosistema de Microsoft 365. Ha sido diseñado para operar de forma nativa dentro de herramientas como Word, Excel y Outlook. Su orientación a la productividad empresarial y su capacidad para interactuar con datos internos de las organizaciones lo convierten en una de las opciones preferidas en el mundo corporativo.

Gemini es la propuesta de Google para competir en el ámbito de los modelos conversacionales. Integrado en el motor de búsqueda y servicios como Gmail o Google Docs, aprovecha los recursos propios del ecosistema Alphabet para ofrecer respuestas en tiempo real con acceso a información actualizada.

Otra alternativa es Perplexity, una plataforma centrada en la búsqueda asistida por inteligencia artificial. Su propuesta combina generación de texto con la consulta directa a fuentes verificadas, lo que la convierte en una herramienta orientada a la investigación y la curación de contenidos.

Por último, DeepSeek representa una solución en fase de desarrollo avanzado que ha captado el interés por su enfoque en el razonamiento lógico y matemático. Se trata de un modelo de código abierto desarrollado en China y, a diferencia de otras plataformas, su uso es totalmente gratuito.

A medida que el ecosistema tecnológico evoluciona, el dominio de una sola plataforma parece menos probable. La coexistencia de diferentes herramientas, cada una con sus particularidades, sugiere un futuro donde la elección estratégica del modelo más adecuado será clave para maximizar resultados. La experiencia de firmas especializadas como CRONUTS.DIGITAL refleja que, si bien la diversificación amplía el abanico de opciones, también redefine la forma de interactuar con la inteligencia artificial.