El bienestar como ventaja competitiva; 40 empresas certificadas como TOP WELLBEING COMPANY por INTRAMA

Certificación TOP WELLBEING COMPANY

40 empresas líderes en España recibirán la Certificación TOP WELLBEING COMPANY por sus buenas prácticas en salud laboral y bienestar corporativo.

El Wellbeing Summit 2025 será el escenario donde se entregará este reconocimiento de referencia, acompañado de la publicación del Informe Corporate Wellbeing, el mayor estudio reputacional en materia de bienestar en España.

El bienestar corporativo se ha convertido en un pilar estratégico para las organizaciones más innovadoras y sostenibles de España. Así lo demuestra la próxima entrega de la Certificación TOP WELLBEING COMPANY, que distinguirá a las 40 empresas con mejores prácticas en salud laboral y bienestar corporativo en nuestro país. Este reconocimiento, otorgado por INTRAMA, se entregará el próximo 12 de junio en el marco de Wellbeing Summit 2025, el mayor congreso profesional sobre salud laboral y bienestar en España, que reunirá a más de 500 profesionales del sector en Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid.

La Certificación TOP WELLBEING COMPANY no es solo un sello de calidad: es una declaración de intenciones, un compromiso público con el bienestar de las personas y una hoja de ruta hacia modelos empresariales más humanos, sostenibles y rentables. Las empresas que la reciben son, en palabras de Vicente Marcos, Director General de INTRAMA, "organizaciones pioneras que han entendido que cuidar de sus equipos no es un gasto, sino una inversión estratégica que impulsa el talento, la innovación y la competitividad".

INTRAMA: Un referente en la transformación del bienestar corporativo en España Con más de una década liderando proyectos de DEI, Bienestar y Experiencia de Empleado, INTRAMA se ha consolidado como la consultora de referencia para aquellas organizaciones que desean implementar cambios reales y sostenibles en sus políticas de salud laboral. A través de programas de formación, estudios pioneros como el Informe Corporate Wellbeing y eventos de alto impacto como el Wellbeing Summit, INTRAMA impulsa la evolución de las empresas hacia culturas más saludables, inclusivas y resilientes.

La Certificación TOP WELLBEING COMPANY es la culminación de un riguroso proceso de evaluación que no solo reconoce las mejores prácticas, sino que también genera conocimiento estratégico para el ecosistema empresarial. Porque, como destaca Vicente Marcos, "no basta con tener buenas intenciones: el bienestar debe medirse, auditarse y gestionarse como cualquier otro proceso clave del negocio. Esa es la esencia de esta certificación".

Un proceso de evaluación riguroso y una visión 360 del bienestar corporativo Para alcanzar la Certificación TOP WELLBEING COMPANY, las empresas han sido evaluadas a través de un modelo de análisis exhaustivo que contempla multitud de indicadores clave, entre los que destacan:

La integración de programas de salud mental en la cultura organizacional.

La existencia de políticas de desconexión digital y flexibilidad laboral.

La medición del impacto de las iniciativas de bienestar en la productividad, el absentismo y el compromiso.

El diseño de espacios de trabajo saludables y accesibles.

Las estrategias de comunicación interna y formación en bienestar.

La promoción de hábitos saludables: nutrición, actividad física, descanso y gestión del estrés.

La inclusión de políticas de diversidad e igualdad como parte del bienestar global.

La sostenibilidad y el respeto por el entorno como parte de una visión integral de bienestar.

El resultado de este análisis es un Índice de Madurez en Bienestar que permite a cada empresa certificada conocer su situación actual, identificar áreas de mejora y establecer planes de acción concretos para seguir avanzando.

El Informe Corporate Wellbeing: La radiografía del bienestar empresarial en España Junto a la entrega de la Certificación, INTRAMA presentará durante el Wellbeing Summit 2025 el Informe Corporate Wellbeing, el estudio de mayor calado reputacional en España sobre salud laboral y bienestar corporativo. Este informe, que recoge la estrategia de las empresas certificadas, es mucho más que un compendio de datos: es una hoja de ruta para aquellas organizaciones que deseen mejorar su enfoque en bienestar y aprender de las mejores prácticas del mercado.

Según Vicente Marcos, "este informe es una herramienta imprescindible para cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado actual. Porque la sostenibilidad económica no puede ir desligada de la sostenibilidad humana. Las empresas que cuidan de las personas son las que prosperarán".

Empresas que marcan la diferencia: 40 historias de compromiso y éxito Las 40 empresas que recibirán la Certificación TOP WELLBEING COMPANY representan una muestra diversa de sectores, tamaños y enfoques, pero todas comparten un mismo propósito: poner a las personas en el centro de su estrategia.

Desde multinacionales tecnológicas hasta compañías del sector industrial, financiero, retail y servicios, estas organizaciones han demostrado que es posible integrar el bienestar en el ADN corporativo y obtener resultados medibles.

Cada una de estas empresas es un ejemplo tangible de cómo el bienestar no es solo una declaración de principios, sino una estrategia de negocio ganadora.

El Wellbeing Summit 2025: El escenario perfecto para celebrar y compartir La entrega de la Certificación TOP WELLBEING COMPANY se celebrará durante el Wellbeing Summit 2025, un evento que se ha convertido en la cita imprescindible para profesionales comprometidos con el bienestar corporativo.

Con más de 30 ponentes, mesas de opinión, ponencias inspiradoras y la participación de empresas líderes, Wellbeing Summit 2025 ofrecerá un espacio único para aprender, conectar y transformar.

Un movimiento imparable: las empresas que lideran el cambio

La Certificación TOP WELLBEING COMPANY es más que un reconocimiento: es el símbolo de una transformación imparable en el tejido empresarial español. Porque el futuro del trabajo pasa por cuidar de las personas, y las empresas certificadas son las pioneras que están abriendo camino.

Para más información: www.intrama.es/top-wellbeing-company