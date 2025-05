¿Falta de energía? Quizás no sea solo cansancio; el cuerpo podría estar pidiendo magnesio

El magnesio es un mineral esencial que muchas personas no consumen en cantidad suficiente, y su déficit puede notarse más de lo que se puede imaginar.

Despertarse sin ganas, terminar el día con la energía bajo mínimos o sentir los músculos más tensos de lo habitual a menudo se atribuye al ritmo de vida, a las obligaciones diarias y a la sensación de que “no damos para más”. Sin embargo, hay un factor que suele pasar desapercibido y que puede estar detrás de estos síntomas: el déficit de magnesio.

¿Qué es el magnesio y por qué es tan importante? El magnesio es un mineral esencial, clave para el equilibrio físico y mental. Participa en más de 300 funciones vitales del organismo, como la producción de energía, la regulación del sistema nervioso, el funcionamiento muscular y la reducción del cansancio.

Cuando los niveles de magnesio bajan, los efectos se hacen notar, aunque no siempre sepamos identificar la causa. Irritabilidad, falta de concentración, calambres o agotamiento persistente pueden estar relacionados con una ingesta insuficiente de este mineral.

Los beneficios del magnesio Lo que muchas personas no saben es que mantener unos niveles adecuados de magnesio puede tener un impacto directo en la mejora de su rendimiento diario. Para aquellos que viven con un ritmo exigente —trabajo, responsabilidades, ejercicio físico—, es un apoyo invisible pero poderoso que contribuye a mantener el cuerpo y la mente en equilibrio.

Además, este mineral no solo proporciona un impulso de energía durante el día, sino que también favorece la relajación muscular, mejora la concentración y optimiza la capacidad de recuperación después de entrenamientos o situaciones de estrés.

Estudios como el realizado por National Institutes of Health (NIH) demuestran que el magnesio ayuda a regular la respuesta del cuerpo al estrés y promueve un mejor funcionamiento neuromuscular, contribuyendo así a reducir la fatiga y mejorar la claridad mental. También es esencial para mantener la salud ósea y la integridad de los tejidos musculares.

Magnesio en gominolas: una opción cómoda y deliciosa La creciente preocupación por estos aspectos ha llevado a muchas personas a tomar complementos alimenticios, y en particular el formato gominola ha ganado mucha popularidad. En los últimos años, la demanda de suplementos masticables ha aumentado más de un 30% anual, debido a la comodidad y a la facilidad de consumo que ofrecen.

Si eres de los que prefieren las gominolas o cuesta tragar pastillas, el nuevo producto de Aldous Bio podría interesarte. La marca de complementos alimenticios más vendida de Internet acaba de lanzar sus gominolas de Magnesio con Vitamina C y sabor a arándano, una alternativa deliciosa y práctica para incluir este mineral esencial en la rutina diaria. Además, la vitamina C potencia la función del sistema inmunológico, lo que convierte a estas gominolas en un complemento completo.

Ya se les puede encontrar en su web oficial (aldousbio.com) y explorar la amplia gama de complementos alimenticios Aldous Bio en plataformas como Amazon, El Corte Inglés, Herbolario Navarro, Naturitas y Promofarma.

Cuidar de la energía, los músculos o la concentración no siempre requiere grandes cambios. A veces, se trata simplemente de escuchar lo que el cuerpo está pidiendo, y el magnesio podría ser justo lo que necesita para sentirse mejor cada día.