ANECPLA anuncia la llegada de la FP con paro cero y más salidas de España

El nuevo Grado Medio en Sanidad Ambiental Aplicada garantiza paro cero y acceso al empleo desde el primer año, con certificados profesionales oficiales Mientras miles de jóvenes españoles se enfrentan a uno de los momentos más decisivos de su vida —la elección de su futuro profesional tras la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que está a la vuelta de la esquina—, una nueva y revolucionaria propuesta de Formación Profesional emerge como una oportunidad dorada. Se trata del Grado Medio de Formación Profesional en Sanidad Ambiental Aplicada, una formación única que, por primera vez en España, se lanza este año y lo hace con una promesa que pocos sectores pueden ofrecer: paro cero.

En un país donde las tasas de desempleo juvenil aún representan una preocupación nacional, esta titulación llega como un soplo de aire fresco. No es un eslogan vacío. Tal y como así lo garantizan desde ANECPLA, la Sanidad Ambiental es uno de los pocos sectores con una demanda constante y creciente de profesionales cualificados, y donde literalmente no existe el paro.

Una salida profesional directa, verde y con impacto social

¿Qué es la Sanidad Ambiental Aplicada? Puede que el término suene técnico, pero su aplicación es tan vital como cotidiana. Los técnicos formados en este ciclo se encargan de controlar plagas, mantener libres de microorganismos los espacios públicos, preservar instalaciones de recreo, controlar la proliferación de Legionella y contribuir a la conservación del patrimonio histórico afectado por agentes biológicos, entre muchas otras tareas. Son los guardianes silenciosos de la salud pública y del equilibrio de los ecosistemas urbanos.

Con esta formación, los titulados podrán intervenir en múltiples entornos: desde hospitales y centros educativos hasta espacios naturales, zonas urbanas y monumentos históricos. Se trata de una profesión versátil, moderna y absolutamente indispensable.

Una formación flexible, modular y alineada con el mercado laboral

Gracias a la entrada en vigor del Real Decreto 1157/2024, esta FP se estructura de forma modular, lo que permite a los estudiantes acreditar certificados profesionales desde el primer año, sin necesidad de completar todo el ciclo para comenzar a trabajar. Con esto, los alumnos obtendrán en solo un curso los certificados de:

Servicios para el Control de Plagas/Organismos Nocivos.

Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de Legionella.

Control de organismos nocivos mediante procesos de desinfección y tratamientos alguicidas. Todo ello implica un acceso inmediato al mercado laboral tras el primer año, con una titulación oficial y habilitación profesional reconocida por todo el sector.

Una llamada urgente: "Necesitamos técnicos ya"

A pesar de su importancia y atractivo, esta FP es aún una gran desconocida. Por eso, desde ANECPLA hacen un llamamiento urgente para dar a conocer esta opción formativa a todos aquellos jóvenes que, ahora mismo, están tomando decisiones que marcarán el resto de sus vidas.

"El sector de la Sanidad Ambiental no solo es imprescindible para el bienestar colectivo, sino que además es una mina de oportunidades laborales que aún no ha sido descubierta por gran parte de la población joven", afirma Jorge Galván, director general de ANECPLA. "Con este nuevo Grado Medio de Formación Profesional, no solo se dignifica la profesión, sino que se brinda a los jóvenes una salida profesional estable, verde, ética y con gran potencial de desarrollo técnico y digital".

Una profesión del presente y del futuro

En un mundo cada vez más sensibilizado con el medioambiente, las pandemias, el cambio climático y la sostenibilidad urbana, los profesionales de la Sanidad Ambiental están llamados a jugar un rol estratégico.

Desde la gestión de especies invasoras que ponen en jaque a los ecosistemas, hasta el mantenimiento de piscinas y parques acuáticos en condiciones óptimas, pasando por la intervención preventiva en edificios históricos, este nuevo Grado Medio de Formación Profesional se sitúa en la confluencia de tres grandes ámbitos: salud pública, conservación ambiental y cultura.

"Muchas veces se habla de trabajos del futuro y se piensa en robots o Inteligencia Artificial. Pero pocas veces se menciona que, sin una Sanidad Ambiental eficiente, la tecnología, el ocio o la vida urbana serían inviables", añade Galván.

Dirigido a los que no se conforman: jóvenes con vocación práctica y conciencia ecológica

La FP de Técnico en Sanidad Ambiental Aplicada no está pensada para todo el mundo. Está dirigida a jóvenes comprometidos, dinámicos, con vocación por el entorno y dispuestos a formarse en una profesión técnica con aplicación directa y diaria. Es ideal para quienes buscan una formación con salidas claras, sin esperar años para ver resultados.

Además, al ser una formación reglada y oficial, ofrece también continuidad académica para quienes deseen seguir formándose o especializándose, abriendo puertas a grados superiores o incluso universitarios en ramas afines.

Una oportunidad irrepetible que empieza este año

Este ciclo arranca por primera vez este curso 2025-2026. Y aunque el sector necesita urgentemente nuevos profesionales, las plazas son limitadas. Por eso, el llamamiento no puede ser más claro: es el momento de decidir, y esta FP puede marcar la diferencia entre un futuro incierto o un empleo asegurado desde el primer año.

ANECPLA es la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Constituida en 1992, asocia a más de 550 empresas que representan, aproximadamente, el 85% del volumen de facturación del sector en España, y cuyos principales objetivos se centran en la consolidación de un sector profesionalizado que vele por la salud pública y el medio ambiente y la lucha contra el intrusismo.