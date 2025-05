Ramiro Lafarga irrumpe en el panorama editorial con ´GLOBAPTABLE´, una obra sobre liderazgo global y adaptabilidad profesional

La Editorial Círculo Rojo publica el primer libro del ejecutivo internacional, donde comparte su experiencia al frente de compañías en siete países y reflexiona sobre los desafíos del liderazgo moderno.

CÍRCULO ROJO.- Editorial Círculo Rojo anuncia la publicación de GLOBAPTABLE, la primera obra del ejecutivo Ramiro Lafarga, un referente en el sector de las telecomunicaciones, con más de tres décadas de trayectoria liderando empresas en América Latina y Europa del Este.

Con un enfoque práctico y vivencial, GLOBAPTABLE se presenta como una guía para profesionales que desean dar un giro a sus carreras o afrontar nuevos retos en un mundo laboral en constante cambio. El libro toma su título de una fusión de los términos “global” y “adaptable”, dos cualidades que el autor considera fundamentales para el éxito profesional actual.

“Escribí este libro tras atravesar una crisis empresarial. Fue una forma de ordenar y compartir lo aprendido durante años de gestión en diferentes culturas y contextos”, señala Lafarga. La obra está dirigida a quienes buscan reinventarse profesionalmente, cambiar de país, industria o tipo de empresa, y encontrar en el cambio una oportunidad.

Estructurado en torno a tres grandes pilares —números, personas y países—, el libro desarrolla el modelo de liderazgo PREC: Priorizar, Retroalimentar, Embarrarse y Cambiar. Desde la planificación estratégica y la gestión de equipos hasta la importancia de conectar con la realidad del cliente, GLOBAPTABLE combina teoría y práctica con un enfoque accesible y humano.

El libro también incluye un recorrido por las vivencias del autor en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Eslovaquia y Polonia, destacando los aprendizajes específicos de cada entorno.

El prólogo de la obra está firmado por Luis Malvido, ex CEO de compañías en cinco países, quien destaca que “Lafarga es un líder que trasciende fronteras y cuya visión estratégica queda plasmada con honestidad y claridad en este libro”.

SINOPSIS

Este libro está repleto de consejos prácticos, de lecciones aprendidas para ser exitoso y cómo adaptarse a nuevos entornos. Muestra cómo la experiencia en nuevas culturas, y el trabajar con gente diversa, es un potenciador del éxito ya que amplía la visión estratégica.

MARTHA INÉS ARIAS CASTAÑO

Headhunter y profesional de las telecomunicaciones en 4 países

Todos quienes nos desarrollamos en una gran organización empresarial fuimos moldeando nuestro perfil profesional siguiendo el ejemplo de otros líderes. […] Ramiro Lafarga es uno de esos líderes que inspira a quienes lo rodean.

LUIS MALVIDO

Ex CEO de 7 empresas en 5 países

Cómo es trabajar con chilenos, y en qué se diferencian de los argentinos. Qué estrategias de negocio funcionan en todos los países cuando se trata de mejorar KPIs. Cómo se relacionan con sus jefes los peruanos, los brasileros y los eslovacos. Qué motivaciones empujan a que un equipo de profesionales alcance la excelencia, así sea en Europa del Este o en Latinoamérica. ¿Se puede innovar más allá del tamaño de la empresa, su posición en el mercado o el entorno de su país?

Cómo influye en los negocios la idiosincrasia nacional (como ejemplos, la diversidad colombiana por sus regiones, o la brecha generacional post comunista en Polonia).

Este es un libro de viajes, de resultados aterrizados a la realidad y de personas que se motivan, se equivocan y crecen. Recoge las experiencias personales de Ramiro Lafarga, quien ha liderado equipos multiculturales, que ha desarrollado palancas de gestión transversales a cualquier geografía, entre grandes éxitos y cosas que no salieron bien. De estas vivencias se recogen las bases para ser GLOBAPTABLE: un concepto que sintetiza el liderazgo adaptativo, flexible y cada vez más abierto al mundo.