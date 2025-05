Impermeabilización líquida de alto rendimiento: la nueva generación en soluciones para la construcción

Eagle Waterproofing Ibérica, filial europea de Eagle Group, se ha posicionado como pionera en el desarrollo de productos líquidos de última generación En el sector de la construcción, la elección del sistema de impermeabilización es crucial para la durabilidad y funcionalidad de cualquier edificación. Durante décadas, las láminas tradicionales han sido la opción predominante.

Sin embargo, el mercado está experimentando una transformación, con un crecimiento sostenido y de doble dígito de las membranas líquidas de impermeabilización en Europa.

Según un informe de Verified Market Reports, se espera que este mercado alcance los 7.200 millones de dólares en menos de una década, frente a los 4.500 millones de 2024

Esta evolución sostenida refleja un cambio profundo en las preferencias del sector de la construcción, que cada vez apuesta más por soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles.

Esta tendencia no es casualidad; las soluciones líquidas de alto rendimiento ofrecen beneficios significativos que las posicionan como la alternativa superior, especialmente en un escenario donde la mano de obra cualificada escasea.

Ventajas técnicas y aplicativas

Las membranas líquidas van totalmente adheridas al soporte, sin juntas ni solapes, lo que reduce drásticamente los puntos críticos por donde puede fallar la impermeabilización. Su aplicación continua las hace especialmente eficaces en zonas complejas como esquinas, puntos singulares o elementos de detalle.

Además, su alta compatibilidad con diversos tipos de soportes evita, en muchos casos, la necesidad de retirar antiguas membranas, generando menos residuos y costes de gestión. Aplicadas en capas de escaso espesor, no sobrecargan la estructura y resultan ideales en proyectos de rehabilitación.

Un ejemplo destacado es ULTRAFLEX®, sistema desarrollado por Eagle Waterproofing, que cuenta con una vida útil certificada superior a los 25 años, avalada por organismos como el British Board of Agreement (BBA) y la Evaluación Técnica Europea (ETE). También ha sido aprobado por el NHBC, lo que confirma su idoneidad incluso para cubiertas ajardinadas. Además, elimina la necesidad de imprimación, no requiere tiempos de espera entre capas, no genera mermas y es impermeable a la lluvia de forma inmediata tras su aplicación.

Limitaciones de los sistemas tradicionales

Frente a esta propuesta moderna y eficiente, los sistemas tradicionales muestran limitaciones importantes.

Las láminas impermeabilizantes presentan una aplicación más compleja, que requiere alta especialización técnica. La calidad del resultado depende directamente de la pericia del instalador, un factor cada vez más crítico en un contexto de escasez de profesionales cualificados.

Además, la mayoría de estos sistemas no son transitables y requieren capas adicionales de protección, lo que incrementa tanto los costes como los tiempos de ejecución. Algunas láminas, incluso, se instalan en doble capa para garantizar su durabilidad, con el consiguiente aumento de material y mano de obra, peso estructural y residuos generados.

Innovación "Made in Eagle Group"

En este escenario, Eagle Waterproofing Ibérica, filial europea de Eagle Group, se ha posicionado como pionera en el desarrollo de productos líquidos de última generación, diseñados para ofrecer máxima eficiencia y fiabilidad.

Además de ULTRAFLEX®, destaca ULTRADRY®, una solución revolucionaria que actúa como barrera de vapor (Sd = 61), absorbe la humedad residual del soporte (hasta un 98%) y bloquea hasta 10 bares de presión negativa de agua. Y todo esto, con solo una capa de 500g/m2. Es ideal como base en sistemas de pavimentos continuos en soportes que necesiten una barrera eficaz contra la humedad del terreno. Y extremadamente idónea en plantas bajas de viviendas, sótanos, fosos de ascensor y demás estructuras enterradas bajo nivel freático.

"Hoy, más que nunca, el mercado necesita soluciones que no solo cumplan con los requisitos técnicos, sino que simplifiquen el proceso constructivo y reduzcan los riesgos de ejecución. Las soluciones líquidas como ULTRAFLEX® y ULTRADRY responden exactamente a esa necesidad", afirma Gemma Mogas, Socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica.

Un cambio necesario en la impermeabilización

Con soluciones como las que desarrolla Eagle Group, la impermeabilización líquida de alto rendimiento no solo responde a las exigencias técnicas actuales, sino que marca el camino hacia un futuro más eficiente, profesional y sostenible para el sector de la construcción.

Más sobre Eagle Group

Eagle Group es un grupo empresarial británico innovador que desarrolla, fabrica y comercializa distintos sistemas de impermeabilización coste-eficientes y de alta calidad.

El grupo tiene presencia internacional, en más de 20 países, y actualmente tiene distribuidores y aplicadores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste de Asia y Australia.