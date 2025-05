The Outlet Stores Alicante dona 6.000 euros a Payasospital tras su última campaña solidaria

El objetivo de la iniciativa era fomentar la participación desinteresada de los usuarios mediante un viaje virtual cargado de sonrisas The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills, ha cerrado con éxito su última acción de Responsabilidad Social Corporativa, alcanzando las 6.000 sonrisas solidarias gracias a la participación ciudadana. Esta cifra se ha traducido en una donación directa de 6.000 euros a Payasospital, en el marco de la campaña 'El Tren de la Alegría', desarrollada con motivo del Día del Niño Hospitalizado.

El objetivo de la iniciativa era fomentar la participación desinteresada de los usuarios mediante un viaje virtual cargado de sonrisas. Este recorrido simbólico partía desde The Outlet Stores Alicante hasta el Hospital General de Alicante, atravesando algunos de los enclaves más representativos de la ciudad, como La Explanada, el Mercado Central o el Castillo de Santa Bárbara.

Por cada sonrisa solidaria recibida, The Outlet Stores Alicante ha destinado 1€ a la labor de Payasospital, una asociación que trabaja para mejorar el estado emocional de los niños y niñas hospitalizados mediante intervenciones artísticas llevadas a cabo por payasos profesionales. Su objetivo es reducir el estrés, la ansiedad y el miedo asociados al entorno hospitalario.

La cantidad recaudada permitirá financiar nuevas visitas de los artistas hospitalarios de Payasospital a los pacientes pediátricos del Hospital General de Alicante, contribuyendo así al bienestar de los menores y sus familias durante el proceso de hospitalización.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills y propiedad de un fondo administrado por UBS Europe SE, es el único centro outlet de la provincia de Alicante. Con una superficie bruta alquilable de más de 35.000 m², alberga tiendas outlet de grandes marcas de moda y deporte como Nike, Asics, Adidas, Puma, Tempe Inditex, Guess, Bimba y Lola, Levi's o El Corte Inglés Outlet, además de operadores de restauración, cines, gimnasio, bolera y un supermercado Carrefour.

Esta no es la primera colaboración del centro con Payasospital. En los últimos cuatro años, campañas como Funny Rush, La Sonrisa Mágica y Mensajes que dan Vida han permitido recaudar más de 24.000 sonrisas solidarias, transformadas en 24.000 euros destinados a apoyar la labor de esta asociación en beneficio de los pacientes pediátricos del Hospital General de Alicante.