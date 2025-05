Más de la mitad de las mujeres españolas no habló con su madre sobre menstruación antes de su primera regla

Un estudio de INTIMINA* analiza la relación madre-hija en torno a la menstruación y cómo ha evolucionado en los últimos años. Gracias a productos diseñados para las primeras reglas, como las braguitas Bloom o la copa menstrual Lily Cup One, INTIMINA ayuda a que las adolescentes vivan este momento con mayor confianza Con motivo del Día Mundial de la Higiene Menstrual, INTIMINA, compañía que ofrece la primera gama de productos dedicada a cuidar todos los aspectos de la salud íntima femenina, presenta su I Estudio sobre Madres e Hijas y Menstruación para arrojar luz sobre cómo viven las mujeres españolas su primer contacto con la menstruación y cómo ha evolucionado esta experiencia con el paso de las generaciones.

Una de las principales conclusiones del estudio es reveladora: más de la mitad de las mujeres (52%) no habló con su madre sobre la menstruación hasta que experimentó su primera regla. Además, un abrumador 85% asegura que durante su infancia y adolescencia solo mantuvo conversaciones puntuales sobre este tema con sus madres, evidenciando el tabú y la falta de espacios de normalización incluso en el entorno familiar.

Esta falta de comunicación también se refleja en el acceso a atención médica especializada: la mitad (52%) de las encuestadas afirma que su madre nunca la llevó al ginecólogo durante la adolescencia, y un tercio (29%) lo hizo únicamente cuando surgió algún problema. Esta práctica se ve aún más acentuada entre las mujeres mayores de 45 años, en este grupo, los datos empeoran: cerca del 60% nunca acudió al ginecólogo durante su adolescencia.

Generaciones que rompen tabúes

No obstante, estos prejuicios estarían menos presentes en las generaciones más jóvenes. En la actualidad, 6 de cada 10 madres afirman que llevarían a su hija al ginecólogo desde una edad temprana. Es más, el 71% de las madres considera importante hablar con su hija sobre la menstruación a los 11 años o antes, y la mayoría (97%) ha apoyado (o apoyaría) a su hija durante su primera regla, además de hablarle sobre productos de higiene íntima femenina y de cómo utilizarlos.

Por otro lado, más del 85% de las madres quiere tratar la salud íntima con sus hijas de forma diferente a como lo hicieron sus madres con ellas. En relación a esta necesidad de normalizar lo natural, la doctora Mercedes Herrero, ginecóloga experta en salud sexual y colaboradora de INTIMINA, afirma: "Lo ideal es que las chicas empiecen a ver al ginecólogo desde jóvenes, no porque haya un problema, sino para que entiendan su cuerpo y aprendan a cuidarlo".

Las mejores opciones de higiene menstrual para adolescentes

"Vivir la primera regla con tranquilidad y confianza es clave. Productos como la copa y las bragas menstruales ofrecen comodidad, seguridad y suponen una alternativa sostenible que ayuda a que las adolescentes se sientan más libres y seguras en esta etapa de descubrimiento", continúa la doctora Herrero.

Para que sea lo más fácil posible, INTIMINA propone su copa menstrual Lily Cup One, que, gracias a su tamaño reducido, su borde doble y su aro para una fácil extracción, es perfecta para adolescentes durante sus primeras reglas.

Por otro lado, al no requerir inserción en la vagina, las braguitas menstruales también son una opción perfecta. De hecho, tres de cada cuatro de las madres encuestadas consideran que son una buena elección para acompañar a sus hijas en sus primeras reglas. En este sentido, las braguitas Bloom de INTIMINA son la alternativa perfecta: una solución ecológica y sencilla que ofrece protección ante posibles fugas.

*I Estudio sobre Madres e Hijas y Menstruación, realizado a una muestra representativa de 704 mujeres españolas en el mes de abril de 2025 mediante el método CAWI (Computer Assisted WEB Interviewing).