Ifama ofrece las soluciones más eficaces en impermeabilización de cubiertas y estructuras industriales

Red de centros y cobertura insular Santa Cruz de Tenerife – C/ San Clemente 16 La Laguna – C/ Tabares de Cala 16 Las Palmas de Gran Canaria – C/ Perdomo 12 Vecindario – C/ Tejina 27 Cada clínica cuenta con audioprotesistas titulados y equipamiento clínico avanzado para diagnóstico, adaptación y mantenimiento integral de audífonos.