FSIE Madrid se moviliza por el reconocimiento del personal de la enseñanza concertada

Los sindicatos FSIE Madrid, USO, UGT y CCOO inician una campaña de movilización por la dignidad y el reconocimiento del personal de la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid. Con el lema: ‘Concertada: el personal olvidado’, esta campaña pretende visibilizar la situación del sector, exigir mejoras urgentes y promover la implicación activa de todos los profesionales Tal y como explican desde FSIE Madrid, "después de años de insistencia, recogida de firmas y propuestas trasladadas a la Administración, los sindicatos representativos del sector: FSIE Madrid, USO, UGT y CCOO afirman con rotundidad que ha llegado el momento de dar un paso más". El sindicato madrileño asegura que "ante la inacción y el silencio continuado de la Consejería de Educación", se ha iniciado esta campaña de movilización centrada en "las necesidades reales del personal que trabaja en la enseñanza concertada madrileña".

Una campaña por los que cada día sostienen los centros concertados

Los sindicatos convocantes de esta campaña aseguran que "ponen el foco en quienes cada día sostienen los centros concertados, a pesar de la falta de avances y del abandono institucional". Esta campaña, que se llevará a cabo en junio y continuará a medio y largo plazo, pretende visibilizar la situación del sector, exigir mejoras urgentes y promover la implicación activa de todos los profesionales".

Movilizaciones por "la inacción de la Consejería de Educación"

FSIE Madrid asegura que "Como respuesta a la falta de diálogo y soluciones por parte de la Consejería de Educación, se han convocado las siguientes concentraciones frente a su sede, en la calle Alcalá, 32, Madrid.

La primera concentración será el jueves 12 de junio, de 11:00 a 12:00 horas, y donde se convocarán a los liberados y todos aquellos delegados que se quieran sumar. Por otro lado, el jueves 19 de junio, a partir de las 18:30 horas, se hará una nueva concentración abierta a todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada.

"Estas movilizaciones son solo el inicio", afirman desde el sindicato madrileño, y cuyas acciones "se mantendrán en el tiempo todo lo necesario hasta que se dé una solución real y efectiva a la situación del personal de la concertada".

Avances imprescindibles

Tal y como asegura FSIE Madrid en un comunicado, "es imprescindible avanzar hacia mejoras estructurales que dignifiquen el trabajo en el sector educativo. Es necesario abordar la reducción de las horas lectivas, permitir al profesorado disponer de más tiempo para la

preparación, coordinación y atención individualizada. Junto a ello, se reclama una dignidad salarial real para el personal de administración y servicios, así como la reducción de la carga burocrática".

Asimismo, el sindicato insiste en que "es fundamental avanzar en la retribución de los complementos individuales, reconociendo adecuadamente el trabajo, la experiencia y la formación específica de cada profesional". Por último, "la gratuidad en todas las etapas educativas no universitarias permitiría garantizar la estabilidad del alumnado y del personal en todas las etapas formativas", afirma FSIE Madrid.

Revertir los recortes desde 2010

"Tras más de una década de retrocesos en derechos y condiciones laborales, es imprescindible revertir los recortes iniciados en 2010. Entre las medidas más urgentes se encuentra la recuperación de la jubilación parcial, el complemento autonómico y las vacaciones del personal sustituto", aseguran desde FSIE Madrid.

Al mismo tiempo, también exigen que "las sustituciones se cubran desde el primer día y que se recupere el acuerdo de centros en crisis". "Se solicita asimismo reactivar una mesa sectorial específica como espacio de diálogo estable entre administración, trabajadores y sindicatos", afirma el sindicato madrileño.

Estas movilizaciones serán protagonizadas por delegados, liberados sindicales y todo el personal que "decida dar un paso al frente por sus derechos", aseguran desde FSIE Madrid.

El sindicato incide en que "el momento es ahora", por lo que la enseñanza concertada madrileña "merece un trato justo y avances reales".

FSIE Madrid, USO, UGT y CCOO hacen un llamamiento a través de un comunicado a "todo el personal del sector para que se involucre en esta campaña". El compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo diario del personal de la concertada "no pueden seguir ignorándose". Los sindicatos finalizan incidiendo que "la dignidad laboral no se pide, se conquista".