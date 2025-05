‘Yo también’ y otros poemas de Rolando Revagliatti

Yo también

Yo también he tenido 35 años e incluso, menos

Yo también he lucido mis pectorales en la playa e incluso mis abdominales

Yo también he seducido a Libertad Leblanc e incluso la he complacido

Yo también me he frotado contra colegialas en los colectivos e incluso contra profesoras

Yo también he reventado de envidia e incluso he envidiado sin reventar

Yo también he sistematizado mis avances a mujeres en la vía pública e incluso mis avances a hombres en la vía privada

Yo también he sido sobreestimado e incluso, sobreseído. *

Acorde

Pagame bastante

Acorde a mi actitud

A la felicidad que proporciono

a la ilusión. *

Excepcional

Algún día, en algún lugar pero no en éste, no hoy

sino cuando excepcionalmente no estés borracha

no sabré acorde a esas circunstancias extraordinarias

qué proponerte. *

Me creía

Me creía un exterminador uno que habría exterminado a su mujer a su propia mujer, cónyuge o compañera

Renuente yo a considerar los daños en mí mientras a ella la exterminaba

Me grito con megáfono afónico que lo que exterminé lo interminé. *

Aquel hito

Labios de una adolescente besé en la calle Cachimayo debutantemente

Dos, tres veces y ya habiendo anochecido

Ahí nomás de la plazoleta Primera Junta

y de muchísimas otras plazoletas no he dejado en las calles arboladas ‐hombre hecho y derecho‐

de besar. *

Sobre diez Sobre diez, nueve renuevan encuentros conmigo sobre nueve, ocho vuelven a verme por tercera vez sobre ocho, siete apuestan a una cuarta sobre siete, seis persisten en considerarme para una quinta ocasión sobre seis, cinco todavía se prestan a una sexta sobre cinco, cuatro aguardan de mí algo estimable en una séptima sobre cuatro, tres alientan la penúltima esperanza en una octava sobre tres, dos, desesperadas, ya directamente se resignan a una novena pena sobre dos, una, en la décima cita, aunque arguye de un modo confuso que me ama

se suicida delante de mí. *

¡Qué me van a hablar! A Julio Sosa, Homero Expósito y Héctor Stamponi

Yo anduve siempre en abominaciones ¡qué me van a hablar de abominación!

Si ayer la abominé, qué importa... ¡qué importa si hoy no la abomino!

Era mi abominación, pero un día se fue o entró, ya no recuerdo

Después rodé en mil abominaciones con mi bagayo apabullante de sapiencia

incontrolable. *

A él, ella

Ella me dice que no o me dice no sé o no me dice nada

A él, ella le dice que no o le dice que no sabe o calla

A él que no dice nada o calla lo que sabe o no.

*En bastardilla: Algo así declara el personaje protagónico del filme “Lars and the Real Girl”. *

“Un buen polvo insignificante” *

Lo expresó solicitándomelo volcada hacia mí

Rehusar no me caracterizaba ni solía dejarme confundir

Confundido rehusé, primero

De inmediato, repuesto me abalancé

y la magistral insignificancia concedí.

* El título de este texto se corresponde con un subtitulado de lo enunciado por la protagonista del filme “Transsiberian” de Brad Anderson. *

Tengamos para que nos deje

Tengamos una noche ridícula: una en la que desprovistos de intensidad nos dispersemos: adversa a la menor precisión

y que nos deje la truculencia de sabernos residuales e incontinentes. *

Llevar su tiempo

Algo había sucedido esa mañana entre nosotros

Había sucedido recién por la mañana

Realmente recién nos avinimos por la mañana a que sucediera. *

Faltas

Nos falta una ventana A nuestro dormitorio le falta una ventana A nuestras vidas les falta una ventana en el dormitorio

Y un balcón. *