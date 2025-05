No hay dos lenguas idénticas. Hay parecidos entre valenciano, catalán, gallego e italiano porque vienen del latín. Proceden de la misma raíz. Pero entre todas las lenguas del mundo, no existen dos iguales que se hayan dado muy apartadas la una de la otra... Sin contactos. Pongamos un caso anecdótico. El chino pudo ser igual al castellano, pero no lo es. Por casualidades. Y lo que a nosotros nos parece chino, a ellos les parece tan raro como el castellano. Pero hay más chinos hablando castellano que españoles hablando chino. Podría también el aragonés ser igual al hawaiano. Son tantos idiomas que por qué no. Pues "Aloha" no se utiliza mucho en Zaragoza. Bueno, en fiestas hawaianas, sí. Lo que sí es muy probable es que tantos planetas como hay en el universo haya vida inteligente. Y a veces incluso gente. Y gente que hable idiomas. Esa gente puede tener tres orejas y dos bocas, pero también se expresan. Y hay probabilidades matemáticas de que en algún planeta se hable valenciano, gallego, castellano o aragonés. Con el mismo acento. Las posibilidades son incontables. Tiempo al tiempo.