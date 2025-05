Seguro para instrumentos musicales; Protección total las 24 horas, en cualquier lugar del mundo

El músico sabe que el instrumento no es solo una herramienta de trabajo: es una extensión del instrumentista, una inversión valiosa y, muchas veces, insustituible. Por eso, contar con un seguro especializado para instrumentos musicales es esencial para proteger la pasión del músico y de su patrimonio

Una solución a medida En la correduría de seguros, entienden las necesidades únicas de músicos profesionales, estudiantes, docentes o aficionados. Disponen de una solución específica mediante un seguro de daños externos accidentales, diseñado exclusivamente para proteger los instrumentos frente a imprevistos que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar.

¿Qué cubre este seguro? El seguro para instrumentos musicales ofrece una cobertura completa, que incluye:

Daños accidentales externos: Caídas, golpes, roturas, derrames, entre otros incidentes inesperados.

Robo con violencia o intimidación, incluso fuera del domicilio habitual.

Cobertura mundial: De gira, en un ensayo, en una sala de conciertos o viajando, el instrumento estará protegido en cualquier país.

Vigencia 24/7: Porque los accidentes no tienen horario, la protección está activa las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Qué instrumentos se pueden asegurar? Este seguro es apto para una amplia variedad de instrumentos, como:

Cuerdas: violines, guitarras, bajos, violonchelos, etc.

Viento: saxofones, flautas, trompetas, clarinetes, pianos

Otros, consultar

Ya sea un instrumento clásico o moderno, de estudio o de concierto, ayudamos a encontrar la cobertura adecuada.

Ideal para músicos viajeros Esta póliza es perfecta, para giras, estudios o conciertos, ya que no importa si el accidente se produce en España o en el extranjero: la protección le acompaña siempre.

Consultar sin compromiso

La correduría está preparada para asesorarle y encontrar el seguro que mejor se adapte al músico y al instrumento. Que un imprevisto ponga en riesgo la música, que interpretas no es una opción

Disfrutar de la música, con tranquilidad

www.dmecorredordeseguros.es