La IA generativa se consolida como herramienta de transformación, pero exige madurez organizativa y estrategia de adopción, según expertos en el XII AI Directors

El potencial transformador de la Inteligencia Artificial (IA) generativa en las organizaciones es incuestionable, pero su implantación efectiva sigue requiriendo visión estratégica, madurez organizativa y una adecuada gestión del cambio Así lo transmitieron en conjunto los más de 70 profesionales de diferentes empresas y sectores que participaron en el XII encuentro de AI Directors, organizado por la Asociación AI-Network y que reúne a directivos de organizaciones inmersas en la transformación con IA.

De la exploración a la consolidación: casos de uso con un impacto medible

Durante las diferentes mesas de trabajo, se abordaron desde enfoques estratégicos hasta desafíos técnicos y culturales, poniendo de relieve que, aunque la IA generativa ya está generando valor tangible en ámbitos como el desarrollo de software, la automatización de procesos o la generación de contenidos, su adopción todavía enfrenta barreras importantes.

En este momento, las empresas se encuentran en distintos grados de madurez en cuanto a la adopción de la IA. Mientras algunas ya han desarrollado un track record sólido de casos de uso exitosos, muchas otras continúan todavía explorando y testando su aplicabilidad. Una de las tendencias destacadas es la utilización de herramientas generativas para interactuar con datos de forma autónoma, reduciendo la dependencia de equipos técnicos y facilitando el acceso a la información.

Asimismo, los asistentes coincidieron en que el desarrollo de software asistido por IA ha supuesto una revolución tanto en la definición de requisitos como en la velocidad y calidad de entrega, permitiendo incluso a perfiles no técnicos participar en la creación de aplicaciones funcionales.

Adopción desigual y gestión del cambio como reto transversal

Uno de los obstáculos más recurrentes sigue siendo la resistencia al cambio y la brecha de conocimientos entre distintos perfiles dentro de las organizaciones. La falta de comprensión sobre el funcionamiento y las limitaciones de estas herramientas puede derivar en expectativas poco realistas o en desconfianza ante errores puntuales.

En este sentido, los participantes subrayaron la importancia de identificar a los perfiles adecuados dentro de las empresas que puedan actuar como embajadores internos, promover una cultura de aprendizaje continuo y acompañar los procesos de adopción con una comunicación clara y realista.

La estrategia y el retorno, claves en la escalabilidad

El debate sobre la medición del impacto y el retorno de inversión (ROI) estuvo muy presente en todas las mesas. Se destacó la dificultad de cuantificar los beneficios de la IA generativa con métricas tradicionales, así como la necesidad de desarrollar KPIs personalizados y orientados al impacto real en los procesos de negocio.

También se remarcó la necesidad de seleccionar cuidadosamente los casos de uso a escalar, priorizando aquellos que generen valor tangible, permitan ahorrar costes o mejoren significativamente la productividad. Esa escalabilidad, tanto técnica como económica, fue otro punto clave dada la complejidad que puede surgir cuando se multiplican las licencias, los agentes implicados y los costes de infraestructura.

El encuentro concluyó con una reflexión sobre la necesidad de establecer una gobernanza clara, no solo sobre los datos, sino también sobre los agentes y herramientas que surgen espontáneamente dentro de las compañías. La organización del conocimiento, el control de calidad y la visión estratégica son esenciales para evitar la dispersión de esfuerzos y maximizar el retorno de las iniciativas de IA.

Además, se puso en valor el papel de la IA como palanca de competitividad. Lejos de ser únicamente una herramienta de eficiencia o reducción de costes, la IA generativa ofrece a las empresas la posibilidad de diferenciarse, innovar y evolucionar más rápido que sus competidores, siempre que se gestione con criterio y visión a largo plazo.

Este último encuentro de AI Directors contó asimismo con la participación especial de Guillermo Rius, AI Manager del grupo de consultoría NWorld Advisory, Tech & Operations, y Mario Cortés, director de AppInnovation & Power Platform & IA Gen de Tokiota, la compañía inteligente experta en servicios Microsoft para desarrollar soluciones de negocio.

Rius señaló la necesidad de "acercar la IA al negocio y no el negocio a la IA", combinando una visión estratégica y ejecución táctica, con equipos multidisciplinares siguiendo un objetivo común, midiendo el valor de las acciones e integrando a los agentes en proceso de negocio para acelerar la adopción tecnológica. Esto garantizará que la IA ofrezca valor rápido, de forma responsable, segura y centrada en las personas, evolucionando desde el caso de uso hasta el flujo de trabajo para generar retornos reales.

Por su parte, Cortés destacó el cambio de paradigma que supone la IA para plataformas tecnológicas en cuanto a modernización y ampliación de soluciones legacy o nuevos modelos de desarrollo de software, con la ventaja añadida de mitigar posibles retos de usabilidad, rendimiento y seguridad.

Las mesas de trabajo de este XII AI Directors fueron moderadas también con la colaboración de César De Andrés, director de Data & IA de NFQ; Ignacio Alvaro, Partner de NFQ Advisory; y José Antonio Lozano, Head of AI & Business Innovation de Tokiota.

Sobre AI Directors

AI Directors es punto de encuentro creado exclusivamente para líderes de IA, Data y departamentos de IT que buscan estar a la vanguardia y encontrar un equilibrio ético y sostenible con impacto positivo en la sociedad.

Actualmente, forman parte de la comunidad más de 200 directivos y directivas de empresas españolas e internacionales que participan activamente en el análisis y difusión de conocimiento vinculado a la inteligencia artificial.

Cada evento incluye un espacio de debate y puesta en común de ideas entre los participantes donde se busca la interacción y la exposición de casos de éxito que permitan a la comunidad de expertos avanzar y aprender sobre últimas técnicas y herramientas.