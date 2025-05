'El Gran Reinicio', la primera película fotorrealista con IA, hace historia en el Festival de Cannes

La película producida íntegramente con inteligencia artificial sitúa al cineasta español Daniel H. Torrado como pionero en una nueva era de cine Tras su paso por el European Film Market del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) el pasado mes de febrero, el thriller apocalíptico de ciencia ficción "El Gran Reinicio" (The Great Reset), se ha presentado en el Marché du Film del Festival de Cannes. Es la primera vez que un largometraje creado con inteligencia artificial (IA) se presenta en el principal mercado profesional del mundo cinematográfico, donde ha despertado un gran interés entre distribuidores y medios especializados.

La obra, escrita y dirigida por el galardonado cineasta Daniel H. Torrado, supone un hito tanto narrativo como tecnológico y sitúa al cineasta español como pionero en una nueva era de cine.

El impacto innovador de The Great Reset ha sido reconocido por la prestigiosa revista especializada The Hollywood Reporter, que dedicó en su edición especial sobre el Festival de Cannes un artículo titulado "España tantea las aguas de la inteligencia artificial". El artículo destaca el papel pionero de la película y especialmente la participación de Torrado en los avances de la inteligencia artificial en el ámbito audiovisual.

Se trata de una producción de las empresas españolas Virtual World Pictures (IA Producciones) y Canary Film Factory con la participación de la norteamericana EPC Media.

El proyecto comenzó en 2023 con la escritura del guion. A lo largo del último año, se ha diseñado y optimizado el flujo de trabajo de IA, incluido el ajuste fino de los modelos, para garantizar un control total sobre la creatividad del material generado. Aunque toda la película ha sido generada por ordenador, y todos los decorados y personajes se han creado digitalmente, en algunas escenas se han utilizado actores como referencia para la interpretación y el doblaje.

La IA ha participado en todas las fases de producción y posproducción, desde la generación de imágenes y animaciones hasta el diseño de sonido, pero siempre con supervisión humana.

"Estamos muy orgullosos de presentar The Great Reset en el Marché du Film del Festival de Cannes, un espacio donde convergen las ideas más innovadoras del cine contemporáneo. Sin duda, será un impulso clave para dar a conocer al mundo esta historia que explora no solo el potencial narrativo de la IA, sino también su capacidad para transformar la industria cinematográfica", ha declarado Torrado.

En la película una inteligencia artificial, creada a partir de la mente de un hacker sin escrúpulos, pone en marcha un plan apocalíptico para destruir el mundo con el fin de salvar a la única persona que ha amado: su hija. Enfrentada al colapso de la humanidad y a los ecos de un pasado roto, Emma se embarca en una carrera desesperada para salvar el mundo.

La inteligencia artificial en el futuro de la producción audiovisual

Durante este destacado evento de la industria, Daniel H. Torrado compartió sus ideas sobre el uso de la inteligencia artificial en la realización cinematográfica. En concreto, afirmó que "el uso de la IA en la escritura de guiones, la planificación visual y los procesos de producción marca un hito en la historia del cine español. Se entiende la preocupación de los profesionales ante una tecnología que parece amenazar la esencia humana del arte, así como la de aquellos que sienten peligrar su puesto de trabajo. Sin embargo, la industria del cine ha evolucionado constantemente a través de la integración de nuevas tecnologías. La incorporación de la IA forma parte de la transformación digital que ya está afectando a todas las industrias. Adaptarse a estos cambios no solo es necesario, sino que es una forma de anticiparse a las tendencias futuras del arte y la narración audiovisual".

Y añade que "lejos de sustituir a la creatividad humana, la IA debe verse como un colaborador que automatiza las tareas técnicas y repetitivas, permitiendo a los cineastas centrarse en la dirección artística y la narración. El director sigue teniendo el control de cada decisión creativa; la tecnología es simplemente una herramienta que mejora y amplifica las capacidades del creador. Así se preserva la esencia emocional y humana del cine, ya que la IA opera bajo la dirección y supervisión de quienes tienen una visión artística".

Subraya que la inteligencia artificial democratiza el acceso a la creación cinematográfica, permitiendo que surjan más voces y proyectos innovadores y diversos al reducir los costes y las barreras técnicas. En este sentido, es un mensaje de esperanza para las nuevas voces del cine independiente.

Para Torrado el futuro de la narración cinematográfica pertenece a aquellos que respetan el arte del cine y que usan las nuevas herramientas para expandir lo que es posible en la pantalla.

Hay que destacar que el cineasta se encuentra actualmente impulsando el lanzamiento de IA Producciones, una empresa pionera en España dedicada exclusivamente a la creación de contenidos audiovisuales mediante inteligencia artificial. Este nuevo sello tiene como objetivo consolidar un modelo de producción tecnológicamente avanzado, posicionando a España como un referente en la innovación audiovisual europea.

Enlace al tráiler: https://vimeo.com/1082697453/30033a63b9