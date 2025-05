El secreto de Sor Rosario, la monja de 111 años más longeva del mundo, que ha conmovido al Dr. de la Peña

Hay encuentros que dejan huella. Y eso fue precisamente lo que ocurrió cuando el doctor Manuel de la Peña, gurú de la longevidad, conoció a sor Rosario Soto. Esta religiosa gijonesa, nacida en 1914, acaba de cumplir 111 años, no sólo mantiene la lucidez, sino que contagia alegría, según cuenta el doctor, y su vitalidad es tal que cualquiera podría pensar que el tiempo se detuvo para ella Una guía que está transformando vidas

El corazón del mundo médico empieza a latir con fuerza alrededor de una obra que está despertando un enorme interés: Guía para vivir sanos 120 años, escrita por el propio De la Peña. Un manual de instrucciones que ya está cambiando hábitos y formas de pensar. Y no es para menos: se basa en la experiencia directa con personas que han alcanzado edades extraordinarias con una salud admirable. El libro recoge vivencias reales, como la de la supercentenaria Sor Rosario y la de Sor Vitorina Chusas, otra monja centenaria que, con 102 años, sigue entregada a la vida y a Dios, con una sonrisa, como ella misma afirma.

Fe, serenidad y hábitos sanos: la receta de los supercentenarios

Ambas fueron entrevistadas por el doctor el pasado 17 de mayo en el convento de las Esclavas de Santander. Allí comprobó lo que la ciencia empieza a respaldar: la fe, el buen humor y unas rutinas sanas son ingredientes potentes. Ni alcohol, ni tabaco. Por otro lado, observó que las dos monjas son flacas, tienen bien controlada la tensión arterial, el colesterol y la frecuencia cardíaca, y son de costumbres sanas. Tienen una existencia serena, simple y entregada. "Lo que más me sorprendió fue su alegría y sonrisa constante", relata el doctor Manuel de la Peña, quien afirma que "saben quiénes son, viven con paz e invadidas por la fe y eso les da una fuerza imbatible", tal y como se puede visualizar en el vídeo divulgado en todas las redes sociales, en el que se observa al Dr. de la Peña entregándole un rosario a Sor Rosario Soto.

https://youtube.com/shorts/gXuOgfXd178?si=KX57pz69blBPPje7

Un evento con historia y figuras destacadas

El doctor compartirá muchas de estas enseñanzas en una esperada conferencia que tendrá lugar en el real Club Astur de regatas, un espacio cargado de historia -el rey Alfonso XIII fue su presidente de honor y participó en las regatas de 1912 y 1913 con el Giralda II-. El evento, impulsado por Paz Villegas, reunirá a destacadas figuras de la alta sociedad gijonesa.

El fenómeno de los centenarios: ¿por qué España lidera?

Lo que está ocurriendo en España no es casualidad. Según de la Peña, se está ante una revolución silenciosa: cada vez hay más personas que superan los 100 años. ¿Por qué? Él lo resume en dos claves: avances médicos disruptivos y estilos de vida que respetan el cuerpo y la mente.

Ejemplos que inspiran y enseñan a vivir mejor

En su obra, también recoge el testimonio de la monja francesa Lucile Randon, que vivió hasta los 118 años, o de la española María Branyas, que alcanzó los 117. Branyas solía repetir que su secreto era alejarse de las personas tóxicas, tomar yogur como probióticos y vivir con un propósito. Estas historias llenas de ternura, lejos de ser anécdotas, se están convirtiendo en modelos de resistencia al envejecimiento, y, por tanto, son para seguir a rajatabla.

El caso de Angelina Torres, la persona más longeva de España con 112 años, es otro de los perfiles que De La Peña ha estudiado clínicamente en Barcelona. Analizó su estado de salud y concluyó que, más allá de la genética, hay decisiones saludables que marcan la diferencia y lo mismo observó en Servando Palacín, que con 110 años ha superado una neumonía y lleva un marcapasos implantado a los 109. Y no menos impactante es el caso de su propia madre, que, a sus 100 años recién cumplidos, ha superado un ictus con una fortaleza emocional que conmueve.

España, modelo mundial de longevidad

Según explica De la Peña, descubridor del yacimiento de supercentenarios y embajador de la salud y de la vida de la Academia de la Diplomacia, España se ha posicionado como referente mundial en longevidad gracias a una combinación ganadora: la dieta mediterránea, el aceite de oliva, un sistema sanitario sólido, una seguridad social robusta, y tratamientos médicos innovadores que ya no solo curan, sino que mejoran la calidad de vida. Hoy, más de 700.000 personas en el mundo superan los 100 años y, si se siguen estos modelos, todo indica que esa cifra crecerá exponencialmente.

En definitiva, la historia de Sor Rosario no es un caso aislado, sino el reflejo de una nueva forma de vivir, para alargar la vida libre de enfermedades y llena de sentido.