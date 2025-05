Presidente ASEFAVE: "Nuestra administración tiene que decidir si acepta la apuesta de Europa por la rehabilitación y el ahorro energético"

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas insiste en simplificar la burocracia: "Es muy importante que el mercado funcione, no es necesario poner tantas trabas". Robles protagoniza una jornada sobre el papel de las administraciones en el esquema de los CAEs generados a través de la rehabilitación junto a Lluís Morer, Carlos Orbea, José Manuel Naharro e Isabel Tejero La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (ASEFAVE), ha celebrado en Barcelona una jornada técnica en el marco de Construmat 2025, una de las grandes ferias de referencia del sector de la construcción en España y el sur de Europa.

Concretamente, el evento organizado por ASEFAVE llevaba por título "El papel de las administraciones en el esquema de los Certificados de Ahorro Energético generados a través de la rehabilitación de edificios y viviendas".

Durante la jornada, el presidente de la entidad, Miguel Robles, ha recordado que "hace tiempo que desde Europa se exige más rehabilitación, más ahorro energético. Y es el momento en el que la administración decida si acepta la apuesta de las prioridades europeas. ASEFAVE está convencida de que es el camino adecuado".

Robles, en otro momento de la jornada, se ha referido a la burocratización que en numerosas ocasiones frena el ímpetu del sector, asegurando que "hay que simplificar los procesos administrativos para poder sacar adelante el máximo número de proyectos. Es muy importante que el mercado funcione, no es necesario poner tantas trabas".

Al igual que las intervenciones de Robles, las del resto de ponentes abarcaron tanto la gestión directa de los activos inmobiliarios públicos, como el impulso de programas de ayudas y subvenciones orientadas a la mejora energética del parque residencial.

Lluís Morer, Jefe de Área de ahorro y eficiencia energética de ICAEN, aseguró que "los CAEs van a ser esenciales, de ahí que la normativa europea diga que hay que rehabilitar para gastar menos. Pero la administración tiene que capitalizar estos CAEs".

Por su parte, el responsable de Innovación, proyectos y rehabilitación de Alokabide, Carlos Orbea, también abogó por simplificar los procesos administrativos, a la vez que añadió que los CAEs generarán un mayor impulso de la rehabilitación y de la vivienda pública, ya que repercutirán en la reducción de la factura energética. Y todo lo que ayude a reducir la factura energética es clave".

"La primera necesidad es la labor pedagógica para saber qué son los CAEs. Cuando se lo explico a quién debe tomar la decisión, no sabe lo que es. Y son un instrumento muy potente, pero que hay que saber usar, explicar y entender", pidió por su parte el director técnico en Fenercom, José Manuel Naharro.

Por último, la directora de consultoría energética y CAEs de EFFIC, Isabel Tejero, deseó que se aprovechen los CAEs "para que sean una palanca que ayude a que las rehabilitaciones se lleven a cabo. Hay un reto inmenso por delante, donde habrá que multiplicar por diez las rehabilitaciones que se hacen actualmente".

Y es que para ASEFAVE las administraciones públicas tienen un papel relevante en la eficiencia energética, tanto a la hora de gestionar los activos inmobiliarios públicos como promoviendo planes de subvenciones y ayudas.

Sobre ASEFAVE

La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas fue constituida en julio de 1977. Asociación de ámbito nacional, de la que forman parte los más destacados fabricantes de ventanas, fachadas y sistemas de protección solar, así como, empresas que proporcionan componentes para su manufactura, es un organismo que coordina las reivindicaciones e intereses del sector y de sus empresas asociadas. La actual Junta Directiva está presidida por Miguel Robles, al que acompañan los vicepresidentes Carlos Subías y Pablo Rodríguez, además de 12 vocales.