Prepara tus vacaciones en una de las islas más bonitas del Mediterráneo: Cerdeña

Si sueñas con playas paradisíacas pero para este verano el caribe te pilla un poco lejos, Cerdeña es tu destino ideal. Esta joya italiana en el corazón del Mediterráneo es uno de los lugares perfectos de Italia para pasar tus vacaciones de verano, un paraíso todavía relativamente desconocido para muchos viajeros, pero que enamora a quien la visita.

En este artículo te ayudamos a preparar tus vacaciones en Cerdeña con consejos prácticos, qué ver y qué hacer, las mejores playas y la mejor forma de moverte por la isla. Y por supuesto, te explicamos cómo alquilar un coche al mejor precio con DoYouItaly, el comparador líder que te permite recorrer la isla con total libertad.

¿Por qué elegir Cerdeña para tus próximas vacaciones?

Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterráneo, después de Sicilia. Pese a su tamaño, ha sabido conservar su autenticidad, lejos del turismo masivo de otras zonas costeras. Su litoral se extiende a lo largo de más de 1800 kilómetros, ofreciendo desde playas salvajes hasta calas escondidas, sin olvidar los pueblos del interior y un patrimonio arqueológico de hace miles de años.

Naturaleza, cultura y tranquilidad son los tres pilares que definen esta isla. Tanto si viajas en pareja, con amigos o en familia, encontrarás planes para todos los gustos: relax en la playa, rutas de senderismo, visitas culturales, excursiones en barco o degustaciones gastronómicas.



Las mejores zonas para alojarte en Cerdeña

Antes de reservar tu hotel o apartamento, es importante saber qué zona de la isla se adapta mejor a tus intereses. Aquí te damos una breve guía de las principales regiones turísticas:

1. Costa Esmeralda Situada al noreste de la isla, es la zona más lujosa y glamurosa de Cerdeña. Aquí encontrarás playas increíbles como Spiaggia del Principe o Liscia Ruja, hoteles exclusivos y puertos deportivos llenos de yates. Ideal si buscas confort y servicios de alta gama.

2. Alghero Una ciudad con herencia catalana y mucho encanto, con calles adoquinadas, murallas junto al mar y una gran oferta cultural. Desde aquí puedes explorar playas como La Pelosa en Stintino, considerada una de las más bonitas del Mediterráneo.

3. Cagliari y el sur La capital de la isla tiene vida urbana, historia y playas cercanas como Poetto. Además, desde aquí es fácil llegar a otras joyas del sur como Chia o Tuerredda.

4. Ogliastra y el este Menos turística y más salvaje. Ideal para los que buscan naturaleza, montañas, playas vírgenes y rutas de senderismo. Aquí se encuentra la famosa Cala Goloritzé, solo accesible a pie o en barco.

Las playas que no te puedes perder en Cerdeña

Cerdeña es sinónimo de playas de agua cristalina y arena blanca. Algunas parecen auténticas piscinas naturales. Estas son algunas de las más espectaculares:

> La Pelosa (Stintino): probablemente la más fotografiada de la isla. Arena fina y mar en calma, ideal para familias.

> Cala Luna: en la costa este, solo accesible por barco o tras una caminata. Rodeada de acantilados y cuevas.

> Cala Mariolu: aguas color esmeralda y piedras blancas. Un auténtico paraíso.

> Tuerredda: en el sur, una playa caribeña de aguas turquesas protegida del viento.

> Porto Giunco: cerca de Villasimius, con dunas y flamencos rosados en la laguna cercana.



Para acceder a muchas de estas playas necesitarás tu propio vehículo. Algunas no cuentan con transporte público y otras requieren combinar coche y caminata. Por eso, alquilar un coche en Cerdeña es fundamental para explorar la isla a tu ritmo.



Moverse por Cerdeña en transporte público puede ser complicado. Las conexiones entre ciudades y playas son limitadas, y los horarios no siempre son cómodos. Por eso, la opción más recomendada para moverse por Cerdeña es el coche de alquiler.

Con un comparador de alquiler de coches puedes encontrar las mejores ofertas y condiciones para alquilar un coche en cualquier punto de la isla: ya sea al llegar al aeropuerto de Cagliari, Olbia o Alghero.

Un buen comparador ofrece una comparación en tiempo real de precios entre miles de compañías, incluyendo marcas internacionales y empresas locales, lo que garantiza precios bajos al permitirte elegir la mejor relación calidad-precio del mercado. Además, todo se muestra con total transparencia, sin cargos ocultos.

Qué hacer en Cerdeña: más allá de la playa

Cerdeña es mucho más que sol y mar. Si alquilas un coche, tienes la libertad de descubrir su patrimonio y sus paisajes más allá de la costa.

Explora su historia milenaria Cerdeña es famosa por sus nuraghi, antiguas construcciones de piedra en forma de torre, únicas en el mundo. El más conocido es el Su Nuraxi de Barumini, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Haz una ruta gastronómica Conduce por el interior de la isla y prueba delicias como la porceddu (cochinillo asado), los quesos de oveja, el pan carasau o el vino Cannonau. Puedes visitar bodegas y agroturismos donde conocerás la cocina local en su máxima expresión.

Senderismo y naturaleza La zona del Supramonte ofrece rutas espectaculares como la que lleva a Cala Goloritzé. También puedes visitar el Parque Nacional del Archipiélago de La Maddalena, al norte de la isla, donde hacer excursiones en barco.

Viajar a Cerdeña es sinónimo de playas de ensueño, paisajes salvajes, pueblos auténticos y una cultura que mezcla tradiciones milenarias con la hospitalidad italiana. Pero para vivir la experiencia al 100%, es fundamental tener libertad de movimiento.

Alquilar un coche te permite tener libertad de movimiento. Ya sea que busques relax total, rutas por calas secretas o una inmersión en la cultura local, con tu coche lo tendrás todo al alcance de la mano.

Prepara tus vacaciones en una de las islas más bonitas del Mediterráneo. ¡Cerdeña te espera!